เตือน! 5 กลุ่มเสี่ยงต้องระวัง ‘เส้นเลือดสมองแตก-ฮีทสโตรก’ ในช่วงอากาศร้อนจัด

อย่าปล่อยให้อากาศร้อน กลายเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิต ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงปรี๊ดจนทะลุ 40 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน หลายคนอาจคิดว่าแค่ ‘ร้อน’ ก็แค่หาที่เย็นพัก แต่ในความเป็นจริง ความร้อนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อโจมตีระบบภายในร่างกายของคุณ ภัยร้ายที่ชื่อว่า “ฮีทสโตรก” (Heatstroke) และ “เส้นเลือดสมองแตก” (Stroke) ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และนี่คือรายชื่อ “กลุ่มเสี่ยง” ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างละเลยไม่ได้
1. ฮีทสโตรก (Heatstroke): เมื่อร่างกายกลายเป็นเตาอบระเบิด
โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ไม่ได้เลือกแค่คนที่อยู่กลางแดดเท่านั้น แต่มันโจมตีใครก็ตามที่ “ระบายความร้อนไม่ทัน” จนอวัยวะภายในสุกและล้มเหลว
วัยเก๋าและเจ้าตัวน้อย: ผู้สูงอายุ (65+) และเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 5 ปี) คือกลุ่มที่ระบบปรับอุณหภูมิร่างกายยังไม่แข็งแรงหรือเสื่อมถอยลงตามกาลเวลา
นักรบกลางแจ้ง: ไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ คนงานก่อสร้าง หรือนักกีฬากลางแจ้ง ร่างกายคุณคือเตาหลอมความร้อนสะสมชั้นดี
สายดื่ม (แอลกอฮอล์): เหล้าเบียร์ทำให้เส้นเลือดขยายตัว ร่างกายเสียน้ำเร็วขึ้น และหัวใจทำงานหนักคูณสองเมื่อเจอความร้อน
คนเจ้าเนื้อ: ไขมันใต้ผิวหนังทำหน้าที่เหมือน ‘เสื้อกันหนาว’ ที่คุณถอดไม่ได้ ทำให้ระบายความร้อนออกยากกว่าคนทั่วไป
2. เส้นเลือดสมองแตก (Stroke): วิกฤตเลือดข้นและแรงดันมหาศาล
อากาศร้อนทำให้ร่างกายขาดน้ำ เลือดจะเหนียวหนืดเหมือนโคลน จนหัวใจต้องปั๊มเลือดด้วยแรงดันมหาศาลเพื่อส่งไปเลี้ยงร่างกาย... และนั่นคือตอนที่เส้นเลือดสมองอาจจะ ‘รับไม่ไหว’
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง: คือกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่สุด เพราะความร้อนทำให้ความดันแกว่ง จนอาจเกิดการแตกหรือตีบของเส้นเลือดในสมองฉับพลัน
เบาหวานและไขมันสูง: เส้นเลือดที่มีตะกรันไขมันเกาะอยู่แล้ว เมื่อเจอเลือดที่หนืดข้นจากอากาศร้อน โอกาสที่ลิ่มเลือดจะอุดตันจึงมีสูงมาก
สายปาร์ตี้พักผ่อนน้อย: การอดนอนทำให้ระบบไหลเวียนเลือดอ่อนแอ เมื่อต้องปะทะกับอากาศร้อนจัด ร่างกายจะน็อกได้ง่ายกว่าปกติหลายเท่า
คาถาเอาตัวรอด: “จิบ-เลี่ยง-สังเกต”
จิบน้ำ: อย่ารอให้หิวน้ำ จิบน้ำสะอาดทุกๆ 20-30 นาที เพื่อรักษาความหนืดของเลือดให้ปกติ
เลี่ยง: งดกิจกรรมกลางแดดจัดช่วง 11.00 - 16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่รังสียูวีและความร้อนพีคที่สุด
สังเกต: หากมีอาการ ปวดหัวตุบๆ, ตัวร้อนจัดแต่ไม่มีเหงื่อ, หน้ามืด หรือพูดจาสับสน ให้รีบเข้าที่ร่มและหาทางระบายความร้อนทันที
เพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สบายตัว แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานเกินขีดจำกัด การหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเองและคนใกล้ชิด รวมถึงการดื่มน้ำให้เพียงพอและการหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลสุขภาพทั่วไป แต่คือการป้องกันวิกฤตทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเฉียบพลันและรักษาชีวิตของคุณให้ปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนนี้