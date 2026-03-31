xs
xsm
sm
md
lg
ต้อหิน.. ภัยร้ายไม่เลือกอายุ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ต้อหิน.. ภัยร้ายไม่เลือกอายุ ! ป้องกันวันนี้ ก่อนโลกทั้งใบจะมืดลง พญ.วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า.. หลายคนมักเข้าใจผิดว่า “โรคต้อหิน” เป็นโรคของความเสื่อมตามวัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงทางการแพทย์

ต้อหินสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยทำงาน และที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อรู้ตัวอีกทีก็สูญเสียการมองเห็นไปมากแล้ว ต้อหินเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทตาถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ ทำให้การมองเห็นแคบลง ตามัวและทำให้เกิดการตาบอดอย่างถาวร โดยส่วนมากจะสัมพันธ์กับความดันภายในลูกตาที่เพิ่มสูงขึ้น


เช็กด่วน ! ใครบ้างที่อยู่ใน “กลุ่มเสี่ยง” โรคต้อหินไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ควรเฝ้าระวัง

• อายุ : โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

• พันธุกรรม : มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน

• ค่าสายตา : ผู้ที่มีสายตาสั้นมาก หรือยาวมากเกินปกติ

• ประวัติสุขภาพดวงตา : เคยเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตา มีภาวะม่านตาอักเสบ หรือเคยผ่านการผ่าตัดตา

• โรคประจำตัว : โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือภาวะเส้นเลือดตีบ

• การใช้ยา : ยาสเตียรอยด์ โดยเฉพาะใช้หยอดยา ยากลูโคซามีน เมื่อใช้เป็นเวลานาน ในคนที่เสี่ยงจะเป็นต้อหิน


โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคต้อหิน ซึ่งเป็นภัยมืดที่ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องสูญเสียการมองเห็น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อหิน แนะนำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตา โดยผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี และไม่มีความเสี่ยง ควรตรวจทุก 2 – 4 ปี และคนที่อายุมากกว่า 40 ปี หรือมีความเสี่ยงควรตรวจ ทุกๆ 6 เดือน – 1 ปี ด้วยโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพดวงตาเชิงลึก โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ต้อหิน.. ภัยร้ายไม่เลือกอายุ!
ต้อหิน.. ภัยร้ายไม่เลือกอายุ!
ต้อหิน.. ภัยร้ายไม่เลือกอายุ!