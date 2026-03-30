ร้อนนี้ต้องมี 'ฟัก'! ช่วยดับร้อนจากข้างใน สู้แดด 40 องศา

แดดเมืองไทยปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆ! ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเหมือนตัวจะละลาย ร้อนจนเหงื่อท่วม เพลียแดด ดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายกระหาย ใครกำลังมองหาตัวช่วยดับร้อนแบบ “ติดสปีด” ต้องเร่เข้ามาทางนี้
ลืมน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งไปก่อน เพราะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ “ฟักเขียว” หรือ “แฟง” ผักพื้นบ้านหน้าตาธรรมดา แต่สรรพคุณระดับ “ซูเปอร์ฮีโร่” ที่จะช่วยกู้ชีพคุณในหน้าร้อนนี้!
1. “แอร์ธรรมชาติ” ในรูปแบบอาหาร
ฟักมี “ฤทธิ์เย็น” จัดตามตำราสมุนไพร การกินฟักไม่ได้แค่ทำให้อิ่ม แต่มันเข้าไปช่วย “ลดอุณหภูมิ” จากภายในร่างกายโดยตรง ใครที่รู้สึกร้อนใน กระสับกระส่าย หรือเหมือนมีไฟลุกในอก ฟักนี่แหละคือยาดับร้อนชั้นดี!
2. เติมน้ำให้เซลล์แบบ Deep Hydration
รู้หรือไม่? ฟักประกอบไปด้วยน้ำสูงถึง 96%! การกินแกงจืดฟักหรือน้ำฟักเขียว (แบบหวานน้อย) ช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำในรูปแบบที่ดูดซึมง่าย ช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ในวันที่เหงื่อออกเยอะจนตัวซีดได้ดีสุดๆ
3. ขับความร้อนผ่านปัสสาวะ
ฟักมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะแบบอ่อนๆ ซึ่งนี่คือกลไกธรรมชาติในการระบายความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกาย แถมยังช่วยลดอาการตัวบวมน้ำที่มักจะมาพร้อมกับอากาศร้อนจัดอีกด้วย
4. ย่อยง่าย สบายพุง ไม่เพิ่มภาระให้ร่างกาย
หน้าร้อนร่างกายเราจะทำงานหนักอยู่แล้ว การกินเนื้อสัตว์หนักๆ ยิ่งทำให้ระบบย่อยสร้างความร้อนเพิ่มขึ้น แต่ฟักคือมิตรแท้ เพราะย่อยง่าย แคลอรี่ต่ำ กินแล้วเบาสบายตัว ไม่ทำให้เพลียแดดซ้ำซ้อน
เมนูแนะนำสู้ตายหน้าร้อน:
ต้มจืดฟักใส่มะนาวดอง: เปรี้ยวเค็มสดชื่น ช่วยขับเหงื่อและดับกระหาย
น้ำฟักเขียวโฮมเมด: ต้มฟักกับใบเตย (ใส่น้ำตาลน้อยๆ หรือหญ้าหวาน) แช่เย็นจัดๆ จิบแก้ร้อนในได้ทั้งวัน
