บอกบุญผู้ชายสายอั้น! 4 เหตุผลดีๆ ที่ผู้ชายควร ‘หลั่ง’ เป็นประจำ

เบื่อไหม? ที่ต้องเก็บกดไว้จนแน่นอก! รู้หรือไม่ว่าไอ้เจ้า “กิจกรรมส่วนตัว” ที่เราทำกันอยู่เนียนๆ เนี่ย จริงๆ แล้วมันคือเคล็ดลับ “ยาดี” ที่หมอไม่ต้องสั่ง แถมยังช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแบบคาดไม่ถึง!
วันนี้เราจะมาดูกันว่า การ “ระบายออก” เป็นประจำ มันส่งผลดีต่อร่างกายยังไง ทำไมผู้ชายยุคใหม่ถึงไม่ควรละเลยเรื่องนี้!
1. “ต่อมลูกหมาก” จะขอบคุณคุณ!
มีงานวิจัยระดับโลกบอกว่า ผู้ชายที่หลั่งเฉลี่ย 21 ครั้งต่อเดือน ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้แบบฮวบๆ! คิดซะว่ามันคือการโละสต็อกเก่า ล้างท่อใหม่ ไม่ปล่อยให้สารก่อมะเร็งมาจับจองพื้นที่ทำเลทองของคุณนั่นเอง
2. หลับลึกเหมือนตาย...ในราคา 0 บาท
เคยสงสัยไหมว่าทำไมเสร็จภารกิจแล้วมันง่วงจัง? เพราะร่างกายจะปล่อยฮอร์โมน Oxytocin และ Prolactin ออกมา สองตัวนี้คือ “คอมโบชุดนอน” ที่ดีที่สุดในโลก ช่วยให้คุณคลายเครียด สมองโล่ง และหลับปุ๋ยไปแบบคุณภาพเน้นๆ
3. อสุจิสายพันธุ์ “ตัวตึง”
การปล่อยออกบ่อยๆ ไม่ได้ทำให้น้องชายเพลีย แต่มันคือการ “รีเฟรช” ให้อสุจิที่ผลิตออกมาใหม่มีความฟิตปั๋ง วิ่งไว และรูปร่างเป๊ะกว่าเดิม ใครที่วางแผนจะมีเจ้าตัวเล็ก บอกเลยว่าการขยันทำการบ้านคือการเตรียมทีมคุณภาพ!
4. ภูมิคุ้มกันพุ่งปรี๊ดดด!
การมีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสม ช่วยกระตุ้นระดับแอนติบอดีที่ช่วยสู้กับเชื้อโรคในร่างกาย แถมยังเป็นการคาร์ดิโอเบาๆ ช่วยให้เลือดสูบฉีด หัวใจทำงานดี หน้าตาดูผ่องใสขึ้นด้วย
การหลั่งเป็นประจำ ไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำกับแฟน ขอแค่ให้มันสม่ำเสมอและไม่ฝืนร่างกายจนเกินไป ที่สำคัญอย่าลืมเติมพลังด้วยอาหารดีๆ อย่างพวก กล้วยหอม หรือ มะเขือเทศ เพื่อบำรุงน้องชายให้พร้อมรบอยู่เสมอ
