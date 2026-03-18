Good-Health & Well-being

เช็กด่วน! 5 เมนูอันตราย กินทุกวันระวัง ‘มะเร็งลำไส้’ ถามหาโดยไม่รู้ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลายคนมักเข้าใจผิดว่า “มะเร็งลำไส้” เกิดจากกรรมพันธุ์ แต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมการกินในแต่ละวันนี่แหละคือตัวแปรสำคัญ “นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เจ้าของเพจสุขภาพ “หมอเจด” ได้ออกมาเตือนถึง 5 กลุ่มอาหารยอดฮิตที่หากกินสะสมเป็นเวลานาน จะกลายเป็นการสะสมความเสี่ยงมะเร็งลำไส้โดยที่เราไม่รู้ตัว


🔴 5 อาหารความเสี่ยงสูง...ยิ่งกินบ่อย ลำไส้ยิ่งพัง

เนื้อแปรรูป (Processed Meat): ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอก, แฮม, เบคอน, กุนเชียง หรือหมูยอ อาหารเหล่านี้มักผสมสารกันเสียกลุ่ม ไนไตรต์และไนเตรต เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารทำลายเซลล์ลำไส้ จึงควรเลือกกินเป็นครั้งคราวเท่านั้น

เนื้อแดงปริมาณมากเกินไป: การกินเนื้อวัว เนื้อหมู หรือเนื้อแกะ เกิน 500 กรัมต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ โดยเฉพาะเนื้อที่มีการใส่สารเคมีเพื่อให้ดูแดงสด เพราะสารเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้ง่าย

เมนูปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม: ส่วนที่ดำคล้ำจากการย่าง เช่น หมูปิ้งหรือสเต็กที่ไหม้มาก ๆ จะเกิดสารจากการเผาไหม้โปรตีนและไขมัน ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ลำไส้โดยตรง

อาหารแปรรูปสูง (Ultra-Processed Food): บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารแช่แข็งที่มีสารปรุงแต่งและไขมันสูง การกินเป็นประจำจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและทำลายสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้

แอลกอฮอล์: การดื่มในปริมาณมากและต่อเนื่องจะทำให้เกิด สารอะเซตัลดีไฮด์ ซึ่งเข้าไปทำลายเซลล์และทำให้เยื่อบุลำไส้อักเสบ
 

ปรับการกินยังไง? ให้ลำไส้แฮปปี้ ลดเสี่ยงมะเร็งได้จริง

มะเร็งลำไส้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่เป็นผลลัพธ์จากพฤติกรรมที่สะสมมานาน หมอเจดแนะนำวิธีเลือกกินเพื่อลดความเสี่ยงแบบไม่ต้องอด ดังนี้

เน้นไฟเบอร์: เพิ่มผักและผลไม้ในทุกมื้ออาหาร

เติมจุลินทรีย์ดี: เลือกกินอาหารที่มีโพรไบโอติก หรืออาหารหมักจากธรรมชาติ

สลับโปรตีน: หันมาทานเนื้อปลา ไก่ หรือถั่ว สลับกับการทานเนื้อแดงบ้าง

เลี่ยงของไหม้และแปรรูป: จำกัดปริมาณไส้กรอก เบคอน และตัดส่วนที่ไหม้เกรียมทิ้งไป

สดใหม่ดีที่สุด: เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่จากวัตถุดิบสด แทนการทานอาหารแช่แข็งหรือแปรรูป

“หัวใจสำคัญไม่ใช่การเลิกกินตลอดชีวิต แต่คือการลดความถี่และเพิ่มความหลากหลาย" เพียงแค่เราใส่ใจการเลือกวัตถุดิบและลดอาหารกลุ่มเสี่ยงลง ก็ช่วยให้สุขภาพลำไส้ดีขึ้นได้ในระยะยาวครับ” หมอเจด กล่าวย้ำ