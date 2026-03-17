ตรวจเร็ว รู้ไว ห่างไกลมะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผศ.นพ.สุทธิชัย แซ่เฮ้ง สูตินรีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช คลินิกสูตินรีเวช ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า มะเร็งรังไข่ จัดเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ผู้หญิง ซึ่งมักพบในผู้หญิงหลายช่วงวัย แต่มักพบได้มากในช่วงอายุ 40 – 60 ปี โดยเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณรังไข่หรือท่อนำไข่ ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดง หรือมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งรังไข่

สัญญาณอาการบ่งบอกถึงความเสี่ยง

• รู้สึกอึดอัดในช่องท้อง

• เบื่ออาหาร รู้สึกอิ่มจนอึดอัด อาหารไม่ย่อย ท้องอืดท้องเฟ้อ หรือปวดท้อง

• คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องผูก หรือปัสสาวะบ่อย

• น้ำหนักขึ้นหรือลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

• มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

• คลำก้อนเนื้อได้ในท้องน้อย ปวดท้องน้อย

• มีน้ำในช่องท้องทำให้ท้องโตขึ้นกว่าเดิม

สามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด รักษาต่อเนื่องด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหรือร่วมกับยารักษาตรงเป้า ผู้ที่กังวลเรื่องมะเร็งรังไข่ควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจซักประวัติ ตรวจภายใน และตรวจอัลตราซาวนด์ ซึ่งช่วยตรวจพบความผิดปกติในระยะแรกได้ ควรตรวจภายในหรืออัลตราซาวนด์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และลดอาหารที่มีไขมันจากสัตว์ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้

โรงพยาบาลหัวเฉียวมีบริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งรังไข่ โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานรีเวช พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล และวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม