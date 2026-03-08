ภาวะกรดแลคติกสูง คืออะไร? สัญญาณเตือนภัยที่ร่างกายกำลังบอกว่า ‘ไม่ไหวแล้ว’

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า ‘กรดแลคติก’ เวลาไปออกกำลังกายหนักๆ แล้วรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายจัดการได้เอง แต่ ‘ภาวะกรดแลคติกสูง’ (Lactic Acidosis) นั้นเป็นคนละเรื่องและมีความอันตรายมากกว่า
กรดแลคติกคืออะไร?
ในร่างกายเรามีการสร้างพลังงานอยู่ตลอดเวลา และ “กรดแลคติก” ก็คือของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานนั้น ปกติแล้วตับและไตของเราจะทำหน้าที่เหมือน “พนักงานทำความสะอาด” คอยกำจัดกรดนี้ออกไปจากเลือดตลอดเวลา
ภาวะกรดแลคติกสูง จึงเปรียบเสมือนสถานการณ์ที่ “ขยะล้นเมือง” คือร่างกายผลิตกรดออกมามากเกินไป หรือร่างกายกำจัดทิ้งไม่ทัน จนกรดไปสะสมอยู่ในเลือดมากผิดปกติ และเปลี่ยนสภาวะในเลือดให้เป็นกรด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ สมอง และไต
ทำไมถึงเกิดภาวะนี้? (ไม่ใช่แค่เพราะออกกำลังกาย)
สาเหตุของภาวะนี้มักเกิดจากปัญหาสุขภาพที่รุนแรงกว่าการเล่นกีฬา หลักๆ แบ่งได้เป็น
ร่างกายขาดออกซิเจน: เมื่ออวัยวะได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอ (เช่น ภาวะช็อก, หัวใจล้มเหลว, หรือติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด) ร่างกายจะหันไปผลิตพลังงานแบบฉุกเฉินซึ่งทำให้เกิดกรดแลคติกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระบบกำจัดของเสียมีปัญหา: ตับหรือไตทำงานหนักเกินไปหรือเสื่อมสภาพ ทำให้กำจัดกรดออกไปไม่ได้
ผลข้างเคียงจากยาหรือสารเคมี: การใช้ยาบางชนิด (เช่น ยารักษาเบาหวานบางกลุ่ม) หรือการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
อาการแบบไหนที่ต้องระวัง?
อาการของภาวะนี้มักดูเหมือนโรคทั่วไป แต่มันมักมาพร้อมกับความรู้สึกที่ “ไม่สบายอย่างรุนแรง” สัญญาณเตือนที่คุณไม่ควรนิ่งนอนใจ ได้แก่
หายใจหอบลึก หรือหายใจเร็วผิดปกติ: ร่างกายพยายามชดเชยความเป็นกรดในเลือด
เหนื่อยอ่อนเพลียอย่างรุนแรง: รู้สึกไร้เรี่ยวแรงแบบกะทันหัน
ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน: เป็นอาการที่พบบ่อย
สับสน มึนงง หรือมีอาการซึมลง: เนื่องจากกรดส่งผลต่อระบบประสาท
เมื่อไหร่ที่ต้องพบแพทย์ “ทันที”?
หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการ หอบเหนื่อยรุนแรง ใจสั่น สับสนมึนงง หรือซึมลง โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไต อย่ารอให้อาการดีขึ้นเอง เพราะนี่คือสัญญาณฉุกเฉินที่ต้องรีบไปห้องฉุกเฉินทันที เพราะภาวะนี้หากได้รับการแก้ไขเร็ว ก็มีโอกาสรอดและฟื้นตัวได้สูง
ภาวะกรดแลคติกสูง ไม่ใช่เรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย แต่มันคือ “สัญญาณอันตราย” ที่ร่างกายกำลังฟ้องว่าระบบภายในกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดการพลังงานและออกซิเจน การฟังเสียงร่างกายและไม่ละเลยอาการผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุด