อย่าปล่อยให้สิทธิประกันสังคมเสียเปล่า แวะมาตรวจสุขภาพ และทำฟันฟรีที่ รพ.หัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิประกันสังคม เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันโรคก่อนลุกลาม ซึ่งการตรวจพบความผิดปกติในระยะแรกเริ่มจะช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดโรงพยาบาล) สอบถามศูนย์ตรวจสุขภาพประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220
นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิทันตกรรมต่อเนื่องปีละ 900 บาท สำหรับบริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด มั่นใจด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ณ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 12 อาคาร 1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. สอบถามศูนย์ทันตกรรม โทร. 08-1234-1358