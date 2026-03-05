ร้อนนี้ต้องจัด! รวมผลไม้ 'ฉ่ำน้ำ' ตัวช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกาย พร้อมลุยทุกองศาเดือด

เชื่อไหมว่าในวันที่อากาศร้อนจัด การเลือกทานผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูง ไม่ใช่แค่ช่วยแก้กระหาย แต่เหมือนเป็นการ “เติมน้ำมัน” ให้ร่างกายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพราะนอกจากน้ำแล้ว พวกเขายังพกวิตามินและแร่ธาตุมาให้แบบเต็มๆ มาดูกันว่า 4 ผลไม้ฉ่ำน้ำที่ควรมีติดตู้เย็นไว้รับมือหน้าร้อนนี้ มีทีเด็ดอะไรบ้าง!
1. แตงโม
นี่คือราชาแห่งความฉ่ำ เพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงกว่า 90% ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายและเติมความชุ่มชื้นให้เซลล์ผิวได้รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีสาร “ไลโคปีน” ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด การทานแตงโมแช่เย็นเป็นของว่างตอนบ่าย คือการรีเฟรชร่างกายที่ยอดเยี่ยมที่สุด
2.มะพร้าวอ่อน
ไม่ต้องพึ่งน้ำเกลือแร่สังเคราะห์ เพราะนี่คือเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติ 100% มีอิเล็กโทรไลต์ช่วยชดเชยการสูญเสียเหงื่อ เหมาะมากสำหรับวันที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกแดดจัด ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้คุณรู้สึกเฟรชได้ทันทีที่ดื่ม
3. สับปะรด
นอกจากจะช่วยดับกระหายได้ดีแล้ว สับปะรดยังเป็นผู้ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารหลังมื้อหนัก เพราะมีเอนไซม์ “โบรมีเลน” ที่ช่วยย่อยโปรตีน ทำให้สบายท้อง ไม่รู้สึกอึดอัด แถมยังมีวิตามินซีสูง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงท้าแดดได้มากขึ้น
4. ฝรั่ง
ใครจะรู้ว่าฝรั่งมีวิตามินซีสูงกว่าส้มหลายเท่าตัว! ซึ่งวิตามินซีปริมาณมหาศาลนี้เองที่ช่วยให้ร่างกายไม่เพลียแดด และยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ซ่อมแซมผิวที่อาจถูกรังสียูวีทำร้ายในช่วงหน้าร้อน ทำให้ผิวพรรณยังคงดูสดใสอยู่เสมอ
** ข้อควรระวังเล็กน้อยสำหรับหน้าร้อน
แม้ผลไม้จะดีแค่ไหน แต่การกินที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญ
อย่าจิ้มเยอะ: เลี่ยงการจิ้มพริกเกลือหรือน้ำตาลที่จัดเกินไป เพราะความเค็มและความหวานที่มากเกินจะยิ่งทำให้คอแห้งและกระหายน้ำมากขึ้น
สดดีที่สุด: พยายามทานผลไม้สดแทนน้ำผลไม้ปั่นที่เติมน้ำเชื่อม เพราะน้ำตาลในเครื่องดื่มอาจทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแค่ชั่วคราว แต่จะทำให้อ่อนเพลียในระยะยาว
ความสะอาด: ผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้นานในอากาศร้อนอาจบูดเสียได้ง่าย ควรล้างให้สะอาดและปอกสดๆ ทานจะปลอดภัยและได้วิตามินสูงสุด