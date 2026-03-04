ร้อนนี้ต้องรอด! เปิดคลัง ‘4 ผักฤทธิ์เย็น’ ตัวช่วยจากธรรมชาติ ดับร้อนจากภายในสู่ภายนอก

ในวันที่อุณหภูมิพุ่งสูงจนปรอทแทบแตก การหลบเข้าห้องแอร์อาจช่วยได้ชั่วคราว แต่ถ้าอยาก “เย็นสบายจากภายใน” แบบยาวๆ การกินผักที่มี “ฤทธิ์เย็น” คือกุญแจสำคัญ เพราะผักเหล่านี้มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลธาตุไฟในร่างกาย ลดอาการร้อนใน และเติมน้ำให้เซลล์ผิวของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม
มาดูกันว่า 4 ผักฤทธิ์เย็นที่หาซื้อง่ายในตลาดบ้านเรา มีอะไรบ้างที่คุณไม่ควรพลาด!
1. แตงกวา: ไอเทมลับแห่งความฉ่ำน้ำ
ถ้าพูดถึงความเย็น แตงกวาคืออันดับหนึ่ง เพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 95% การกินแตงกวาแช่เย็นหรือจิ้มน้ำพริกช่วยให้สดชื่นขึ้นทันที แถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ลดการระคายเคืองจากแสงแดดได้ดีอีกด้วย
2. ฟักเขียว: ผู้ช่วยปราบอาการร้อนใน
ในตำรับยาไทย ฟักเขียวคือสุดยอดผักฤทธิ์เย็นที่ช่วยขับปัสสาวะและลดอุณหภูมิในร่างกายได้ชะงัดนัก เมนู “แกงจืดฟัก” จึงเป็นเมนูยอดฮิตตลอดกาลของคนไทยในช่วงหน้าร้อน เพราะนอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังช่วยดับกระหายและลดอาการร้อนในได้ดีเยี่ยม
3. ใบบัวบก: เย็นกาย คลายอักเสบ
อย่ามองข้ามสมุนไพรพื้นบ้านตัวนี้ เพราะใบบัวบกไม่ได้มีดีแค่ลดอาการช้ำใน แต่ยังมีฤทธิ์เย็นที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดีมาก การดื่มน้ำใบบัวบกคั้นสด (หวานน้อย) ในตอนบ่ายที่แดดจัดๆ จะช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและลดอาการอ่อนเพลียจากอากาศร้อนได้ดีกว่าน้ำหวานทั่วไปหลายเท่า
4. ผักบุ้ง: ดีท็อกซ์ไฟร้อน
ผักบุ้งเป็นผักที่หาได้ทุกที่และราคาเป็นมิตร นอกจากจะมีกากใยสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้ว ผักบุ้งยังมีฤทธิ์ช่วยถอนพิษร้อนในร่างกายได้ด้วย ไม่ว่าจะผัดไฟแดงหรือลวกจิ้มน้ำพริก ก็เป็นเมนูสุขภาพที่ช่วยให้ร่างกายสบายขึ้นเยอะ
เคล็ดลับดับร้อน: ช่วงที่อากาศร้อนจัด แนะนำให้เลือกกินผักเหล่านี้ในรูปแบบ “สด” หรือ “ต้ม” จะได้ประโยชน์และปริมาณน้ำที่มากกว่าการนำไปทอด