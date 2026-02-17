ไม่ต้องง้ออาหารเสริม! 4 เทคนิคชะลอวัยแบบบ้านๆ ทำเองได้ง่ายๆ

ในขณะที่ผู้คนยุคปัจจุบันพยายามขวนขวายหาตัวช่วยเพื่อการชะลอวัย ซึ่งหลายครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อย ส่วนคนเบี้ยน้อยก็เอื้อมไม่ถึง ทั้งที่ความจริง ยังมีทางเลือกอีกมากที่จะช่วยเสริมการชะลอวัยอย่างได้ผล
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมและสมอง ประธานศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยแชร์บทความของ ดร.นพ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ รองประธานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเทคนิคชะลอวัยแบบบ้าน ๆ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ และที่สำคัญ ไม่ต้องเสียเงินจ่ายแพงอีกด้วย
“...ปัจจุบันจะได้ยินคำฮิตที่ว่า Longevity หรือการมีอายุยืนยาว โดยคนส่วนใหญ่มักนึกถึงเศรษฐีที่บินไปฉีดสเต็มเซลล์แพงๆ การกินอาหารเสริมราคาสูง หรือการเข้าคอร์สชะลอวัยในคลินิกหรู เปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง ดริปวิตามินอะไรมากมาย ฯลฯ แต่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในเรื่องต่อไปนี้
1. หยุดกินเพื่อให้ร่างกาย “กินตัวเอง” (Autophagy)
หนึ่งในกลไกที่สำคัญที่สุดของการชะลอวัยคือกระบวนการที่เรียกว่า Autophagy หรือการกลืนกินตัวเองของเซลล์ มันคือระบบรีไซเคิล (Recycle) ของร่างกาย เมื่อเราอดอาหารนานพอ ร่างกายจะเริ่มขาดพลังงานจากภายนอก เซลล์จึงเริ่มหันไปจับกินโปรตีนเก่าๆ ที่เสื่อมสภาพ ขยะในเซลล์ หรือสิ่งตกค้าง มาเปลี่ยนเป็นพลังงานใหม่ ทำให้เซลล์สะอาดขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น เหมือนมันดีท็อกซ์ (Detox) ตัวมันเอง วิธีที่คนรู้จักกันดีก็คือการทำ IF (intermittent fasting)
2. Hormesis
การให้ร่างกายเจอความเครียดในระดับต่ำๆ เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้น ที่กำลังฮิตกันขณะนี้ก็คือ Ice Bath แต่เราไม่จำเป็นต้องเสียเงินขนาดนั้น ทำง่ายๆ คืออาบน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติ พบว่าวิธีนี้ช่วยกระชับสัดส่วนได้ด้วย เพราะจะกระตุ้น mitochondria ในไขมันสีน้ำตาล (brown fat) ให้สร้างพลังงานขึ้นมาเป็นความร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย ช่วยเผาผลาญไขมันขาว (white fat) ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดี
3. นอนเร็ว นอนพอ ตื่นเช้า
เพราะ Autophagy ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดขยะในเซลล์และรีไซเคิลองค์ประกอบของเซลล์ที่เสียหายเป็นกระบวนการที่ขึ้นกับเวลาอย่างมาก ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า Autophagy จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังพักผ่อน
4. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
ไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนส แค่เดินเยอะๆ อย่างน้อย 7,000 ก้าวต่อวันถ้าทำได้ ไม่จำเป็นต้องยึดกับตัวเลขนี้แต่เอาตามสังขารตัวเอง เวลากินอะไรเสร็จก็เดินย่อยสัก10 ถึง 15 นาที หรือคุยโทรศัพท์ก็เดินไปด้วยคุยไปด้วย เป็นการขยับร่างกายให้เคลื่อนไหวตลอด ช่วยในการเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน
ในความเห็นของผม Longevity ไม่ใช่เรื่องของการพยายามฝืนสังขารไม่ให้แก่ แต่เป็นการดูแลร่างกายนี้ ให้ใช้งานได้ดีที่สุด นานที่สุด และมีความสุขที่สุดตามอัตภาพของตน
จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ข้อด้านบนไม่ต้องไปเสียเงินลงคอร์สหรือซื้อเครื่องมืออะไรแพงเลย ไม่ต้องฉีดโน่นนี่นั่นเข้าร่างกาย ไม่ต้องกินอาหารเสริมทีละกำมือ เป็นสิ่งที่ทำได้ทุกคน ไม่ต้องรอให้รวย และไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
สิ่งที่คุณต้องลงทุนก็คือวินัย ความสม่ำเสมอ ความมุ่งมั่น”
ที่มา >>
https://www.facebook.com/thiravat.h/posts/pfbid02K8s5zusBf1rpCb7Jff1utH2uLhGL8E83qVCvxExTZCDXr9AMi6Wvt2Y1Vnjt6LfSl