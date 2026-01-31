5 เคล็ดลับ ‘ถนอมไต’ ฉบับทำง่าย แต่ได้ผลยาวนาน

การดูแลไตไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่เน้นที่ “ความสม่ำเสมอ” เพื่อลดภาระการทำงานหนักของหน่วยไต
1. ดื่มน้ำให้ “พอดี” ไม่ใช่ “มากเกิน”
การดื่มน้ำช่วยให้ไตขับโซเดียมและสารพิษได้สะดวก แต่ไม่ต้องฝืนดื่มทีละมาก ๆ ให้ใช้วิธีจิบเรื่อย ๆ ตลอดวัน จนปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อน การดื่มน้ำที่เพียงพอช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตได้อีกด้วย
2. ลดเค็ม ลดหวาน ป้องกันลามถึงไต
ความเค็มของโซเดียมทำให้ความดันสูง ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ไตเสื่อม ลองใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศปรุงรสแทนเกลือ ขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปจะไปทำลายหลอดเลือดเล็ก ๆ ในไต การคุมน้ำตาลจึงเป็นการปกป้องไตโดยตรง
3. ระวังการใช้ยาแก้ปวด (NSAIDs)
ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่มีสเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) หากกินติดต่อกันนาน ๆ จะไปลดการไหลเวียนของเลือดที่เข้าสู่ไต หากมีอาการปวดเล็กน้อย ควรปรึกษาเภสัชกรเพื่อเลือกใช้ยาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อไต
4. ขยับกายสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายช่วยควบคุมความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ลดภาระการทำงานหนักของไตในการกรองของเสียจากร่างกายที่เกินความจำเป็น
5. ตรวจสุขภาพปีละครั้ง
เนื่องจากโรคไตเปรียบเสมือนภัยมืดที่มักไม่แสดงอาการเตือนในระยะเริ่มต้น การเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณของเสียที่ตกค้างควบคู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตัวกรองในไต รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติในน้ำปัสสาวะ จึงเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยยืนยันได้อย่างมั่นใจและแม่นยำที่สุดว่า ไตของคุณยังคงแข็งแรงและทำงานได้เป็นปกติ
การดูแลไตคือการลงทุนระยะยาว เพราะเมื่อไตเสียหายแล้ว การกู้คืนให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมนั้นทำได้ยากมาก การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ประหยัดและดีที่สุด