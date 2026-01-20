5 สัญญาณที่บอกว่า ‘ไต’ ของคุณยังแกร่งและทำงานได้ดี

ไตเป็นอวัยวะที่ “อดทน” สูงมาก มักไม่ค่อยแสดงอาการจนกว่าจะเสียหายไปมากกว่า 80% ดังนั้น การสังเกตสัญญาณของคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ นี่คือสัญญาณที่บอกว่าไตของคุณยังทำงานได้ยอดเยี่ยม
1. ปัสสาวะมีคุณภาพ: สีของปัสสาวะควรเป็นสีเหลืองอ่อนใส (ฟางข้าว) ไม่มีความขุ่น ไม่มีฟองมากผิดปกติ (ซึ่งอาจหมายถึงโปรตีนรั่ว) และไม่มีเลือดปน รวมถึงความถี่ในการปัสสาวะเป็นปกติ ไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยเกินไปในช่วงกลางคืน
2. ระดับพลังงานคงที่: เมื่อไตทำหน้าที่ขับสารพิษและผลิตฮอร์โมนช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดี คุณจะรู้สึกสดชื่น ไม่เหนื่อยง่ายหรืออ่อนเพลียเรื้อรังจากการสะสมของของเสียในเลือด
3. ผิวพรรณสดใส ไม่คัน: ไตที่สมบูรณ์จะช่วยรักษาสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย หากไตทำงานดี ผิวจะไม่มีอาการแห้งกร้านหรือคันคะเยออย่างรุนแรงจากการสะสมของฟอสฟอรัส
4. ไม่มีอาการบวมน้ำ: สัญญาณที่ชัดเจนคือ ขา ข้อเท้า และใบหน้าไม่มีอาการบวม ซึ่งแสดงว่าไตสามารถขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายได้ตามปกติ
5. ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ดี: ไตและระบบหลอดเลือดทำงานควบคู่กัน หากความดันโลหิตของคุณนิ่งและไม่สูงเกินไป นั่นคือข่าวดีสำหรับสุขภาพไต