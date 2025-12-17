อย่าปล่อยให้ “นิ่วในถุงน้ำดี” เป็นระเบิดเวลาภายในร่างกาย

นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า นิ่วในถุงน้ำดี คือชิ้นส่วนแข็งเล็ก ๆ ที่ก่อตัวขึ้นภายในถุงน้ำดี จากความไม่สมดุลของสารประกอบในน้ำดี แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่หากปล่อยไว้โดยไม่รีบรักษา อาจนำไปสู่การอักเสบ ติดเชื้อ หรือเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันถือเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของโรค ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจำ การละเลยการออกกำลังกาย รวมถึงปัจจัยด้านอายุ เพศ หรือพันธุกรรมในครอบครัว ซึ่งล้วนมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ทั้งสิ้น ที่น่ากังวลคือ โรคนี้มักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจน ผู้ป่วยจำนวนมากจึงมักทราบว่าตนเองเป็นโรคก็ต่อเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังนั้นหากเริ่มมีอาการอย่างคลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด แน่นหรือเสียดท้องหลังรับประทานอาหาร รวมถึงอาการปวดท้องรุนแรงบริเวณชายโครงขวา นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนสำคัญ ที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ และควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ชัด
สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดนำถุงน้ำดีออก ซึ่งในปัจจุบันมี 2 วิธี คือ การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และการผ่าตัดส่องกล้อง วิธีการผ่าตัดส่องกล้องเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดจำเป็นต้องอาศัยการวินิจฉัยของศัลยแพทย์เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการท่านโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ในอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล เปิดให้บริการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 081-234-1386