ของโปรดทั้งนั้น! 10 อาหารและเครื่องดื่มยอดฮิตของคนไทย ตัวเร่งให้เกิดมะเร็ง

นพ.ศุภฤกษ์ วิจารณาญาณ หรือ “หมอโอ๊ค” เจ้าของเพจ “หมอโอ๊ค DoctorSixpack” ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับอาหาร 10 ชนิดที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยระบุว่า
“10 อาหาร–เครื่องดื่มไทย ๆ ที่เร่งมะเร็งได้ (ถ้ากินบ่อย กินหนัก) คีย์เวิร์ดสำคัญคือ “บ่อย + ปริมาณมาก + นานหลายปี” ไม่ใช่กินปีละครั้งแล้วจะเป็นมะเร็งทันทีนะครับ
1.น้ำอัดลม–น้ำหวาน–ชานมหวานจัด “น้ำตาลเหลวพุ่งเข้ากระแสเลือด”
ตัวอย่างแบบไทยๆ
• น้ำอัดลม
• น้ำแดง น้ำเขียว น้ำส้มหวานจัด
• ชาเย็นหวานๆ ชาดำเย็นใส่นมข้น
กลไกที่เกี่ยวกับมะเร็ง
• น้ำตาลเหลวทำให้ น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วมาก → อินซูลินหลั่งสูงบ่อย ๆ → ดื้ออินซูลิน
• ดื้ออินซูลิน + อ้วนลงพุง = เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านมหลังวัยหมดประจำเดือน มะเร็งตับ
• น้ำตาลส่วนเกินถูกเปลี่ยนเป็นไขมันพอกตับ → ตับอักเสบเรื้อรัง → เสี่ยงมะเร็งตับในระยะยาว
ถ้าจะดื่มจริงๆ ให้ลดความถี่ลงมากๆ เลือกหวานน้อยสุด และอย่าให้เป็นของประจำวันครับ
2.ชานมไข่มุก–กาแฟ 3in1–เครื่องดื่มพร้อมดื่มหวานมัน
ส่วนใหญ่ คือ
• น้ำตาลสูง + ครีมเทียม + ไขมันทรานส์บางส่วน
กลไก
• น้ำตาล + ไขมันอิ่มตัว/ทรานส์ → อักเสบทั่วร่าง + ไขมันพอกตับ + ดื้ออินซูลิน
• ภาวะอ้วน–ดื้ออินซูลินมีความสัมพันธ์กับมะเร็งหลายชนิด (โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ เต้านม เยื่อบุโพรงมดลูก)
ถ้าเลี่ยงได้ให้เปลี่ยนเป็นกาแฟดำไม่หวาน หรือชาเขียว/มัทฉะไม่หวาน แทนครับ
3.อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม : หมูกระทะ เนื้อย่าง ไก่ย่างหนังไหม้
เมนูยอดฮิต
• หมูกระทะ
• หมูปิ้ง เนื้อย่าง ไก่ย่างหนังไหม้
เวลาเนื้อโดนไฟแรงๆ จนไหม้ เกิดสารกลุ่ม
• HCA (heterocyclic amines)
• PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)
ซึ่งในงานวิจัยจำนวนมากจัดอยู่ในกลุ่ม “สารก่อมะเร็ง” เพราะไปทำให้ดีเอ็นเอเสียหาย
ความเสี่ยงเด่น
• มะเร็งลำไส้ใหญ่
• มะเร็งกระเพาะอาหาร
• มะเร็งตับ–ตับอ่อน
ถ้าจะกิน เลี่ยงส่วนไหม้เกรียม ลดความถี่ เลือกต้ม–นึ่ง–ตุ๋นแทนเป็นส่วนใหญ่ครับ
4.ทอดน้ำมันท่วม–น้ำมันดำ : ไก่ทอด ไส้กรอกทอด กล้วยทอด
ปัญหาไม่ได้มีแค่ “อ้วน” แต่คือ
• น้ำมันถูกใช้ซ้ำจนเกิดสารออกซิไดซ์ สารพิษจากไขมันไหม้
• อาจมีสารอะคริลาไมด์และสารก่อการอักเสบอื่นๆ
• สารเหล่านี้ทำให้เซลล์เครียด อักเสบเรื้อรัง
• อักเสบเรื้อรังคือดินดีของมะเร็งหลายชนิด รวมถึงโรคหัวใจและสมองด้วย
ใช้วิธีอบ–ทอดลม–ผัดน้ำแทน และเลี่ยงร้านที่น้ำมันดำมากๆ ครับ
5.เนื้อสัตว์แปรรูป : ไส้กรอกอีสาน แหนม กุนเชียง แฮม เบคอน
องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) จัด “เนื้อสัตว์แปรรูป” (processed meat) เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ กลุ่ม 1
ตัวอย่างแบบไทยๆ
• ไส้กรอกอีสาน
• แหนมดิบหรือหมัก
• กุนเชียง
• แฮม เบคอน
กลไก
• ดัดแปลงด้วยดินประสิว / ไนไตรท์ / ไนเตรท
• ในร่างกายจะสร้างสาร N-nitroso compounds ที่ทำลายดีเอ็นเอ
เสี่ยงเด่น : มะเร็งลำไส้ใหญ่–ไส้ตรง
ยิ่งน้อยยิ่งดี เลือกโปรตีนสดแทน เช่น ปลา ไก่ไม่ติดหนัง เต้าหู้ ถั่วต่างๆ ครับ
6.อาหารเค็มจัด–ดองเค็ม : ปลาเค็ม ปลาร้าดิบ ผักดองเค็ม
ปัญหา คือ
• เกลือสูงมาก ทำให้เยื่อบุกระเพาะระคายเคืองเรื้อรัง
• กระบวนการหมัก–ดองเค็มร่วมกับไนไตรท์–ไนเตรท อาจก่อสาร N-nitrosamine ซึ่งมีฤทธิ์ก่อมะเร็ง
หลายงานวิจัยชี้ว่า
• อาหารเค็มจัด–ดองเค็มบ่อย ๆ → เสี่ยง มะเร็งกระเพาะอาหาร สูงขึ้น
• เค็มจัด ยังทำให้ความดันสูง → เพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจ–สมองด้วย
ลดเค็มอย่างจริงจัง ชิมก่อนปรุง เลี่ยงปลาร้าดิบ/ดิบๆ สุกๆ และดองเค็มบ่อยๆ ครับ
7.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : เบียร์ เหล้าขาว ไวน์ ค็อกเทล แอลกอฮอล์จัดเป็น “สารก่อมะเร็งในมนุษย์” เช่นกัน
กลไก
• ถูกเปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์ ซึ่งทำลายดีเอ็นเอ
• เพิ่มการอักเสบของตับ → ตับแข็ง → มะเร็งตับ
• รบกวนฮอร์โมนเพศ → เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในผู้หญิง
• ทำให้เยื่อบุของช่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหารระคายเคืองเรื้อรัง
ปริมาณที่ปลอดภัยจริงๆ สำหรับมะเร็ง = ยิ่งน้อยยิ่งดี หรือไม่ดื่มเลยคือดีที่สุดครับ
8.ขนมหวานจัด + แป้งขัดขาว+ ไขมันทรานส์
ตัวอย่าง
• โดนัท
• เค้กครีม เนยเยอะ
• พัฟ พายทอด
• ครัวซองต์เนย ๆ
กลไก
• น้ำตาลสูง → ดื้ออินซูลิน + อ้วนลงพุง
• ไขมันทรานส์–ไขมันอิ่มตัวบางชนิด → เพิ่มการอักเสบ
• ภาวะอ้วนและดื้ออินซูลินมีความสัมพันธ์กับมะเร็งหลายชนิด (เต้านม ลำไส้ใหญ่ เยื่อบุโพรงมดลูก ตับ ฯลฯ)
ถ้ากินได้บ้าง ให้จัดเป็น “ของพิเศษ” ไม่ใช่ของทุกวัน และลดขนาดชิ้น–ลดความถี่ครับ
9.ชาเย็น–กาแฟเย็น–โกโก้เย็น หวานจัดใส่นมข้นหวาน หลายแก้วมีน้ำตาลเทียบเท่าหรือมากกว่าน้ำอัดลม 1 กระป๋อง
กลไกเหมือนกับน้ำหวาน
• น้ำตาลเหลวพุ่ง → อินซูลินสูง → ดื้ออินซูลิน
• น้ำตาลเกินสะสมเป็นไขมันพอกตับ
• ผลต่อมะเร็งไม่ใช่ทางตรงทันที แต่ผ่านทาง “อ้วน–ไขมันพอกตับ–เบาหวาน–ดื้ออินซูลิน” ที่เชื่อมกับมะเร็งหลายชนิด
เปลี่ยนเป็น “หวานน้อยจัดๆ หรือไม่หวาน” และไม่ดื่มทุกวันครับ
10.น้ำซุปหวานเค็มมันจากหมูกระทะ–ชาบู–ก๋วยเตี๋ยว
จุดอันตราย
• ไขมันสัตว์จำนวนมากจากเนื้อ–หนัง–น้ำมันที่ลอยหน้า
• เครื่องปรุงเค็มจัด (น้ำปลา ซีอิ๊ว ผงชูรสจำนวนมาก)
• ดื่มหมดชาม = ได้ทั้งเกลือและไขมัน ส่วนเกิน
กลไก
• ไขมันอิ่มตัวสูง + เค็มจัด → อักเสบเรื้อรัง + ความดันสูง + ไขมันพอกตับ
• พื้นฐานเหล่านี้สัมพันธ์กับมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และโรคหัวใจ–สมอง
กินได้บ้าง แต่อย่าซดน้ำซุปหมดชาม เลือกเนื้อไม่ติดมัน เพิ่มผักเยอะๆ และเลี่ยงน้ำจิ้มหวาน–เค็มมากครับ
10 อย่างนี้ “ไม่ใช่ห้ามแตะตลอดชีวิต” แต่คืออาหาร–เครื่องดื่มที่ ถ้ากินบ่อย–เยอะ–นานหลายปี จะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะน้ำตาลสูง ดื้ออินซูลิน อักเสบเรื้อรัง ไขมันพอกตับ ความดัน–ไขมันสูง ซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับมะเร็ง หัวใจวาย สมองตีบ ไตวายได้จริง
ทั้งนี้ การป้องกันมะเร็งไม่ได้อยู่ที่ “วิตามินเม็ดเดียว” แต่อยู่ที่กินให้น้อยลงในสิ่งที่ทำร้าย เพิ่มผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืชไม่ขัดสี โปรตีนดี ขยับตัว นอนพอ จัดการความเครียด ดูแลระดับวิตามินดีสาม–เคสอง–แมกนีเซียม–โอเมก้าสามให้เหมาะสม
เพื่อนๆ ลองเช็กเล่นๆ ว่าใน 10 ข้อนี้ เรากินเป็นประจำกี่ข้อ? ถ้ามากกว่า 3–4 ข้อขึ้นไป ผมอยากชวนให้เริ่ม “ลดทีละอย่าง” จากข้อที่ง่ายที่สุดก่อนเลยครับ”