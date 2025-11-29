รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก (World Daibetes Day 2025) ด้วยแนวคิด “ปลดล็อคสุขภาพคนทำงานให้ห่างไกลโรค NCD’s” ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับคนวัยทำงานโดยเฉพาะ โดยมี พญ. มนนภา ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ภายในงานมีการเสวนาด้านสุขภาพจากทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และโรคไต บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน และกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย รวมทั้งมีการมอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหรือคลิป VDO “การจัดโต๊ะทำงานพิชิตโรค NCD’s” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ได้แก่ ทีมแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์หลอดเลือด แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ฯลฯ เพื่อให้บริการดูแลรักษาโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลรักษาโรคต่อมไทรอยด์ และโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคอ้วน ความผิดปกติของต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง เป็นต้น