5 ผลไม้ไทย ‘วิตามินซี’ สูง เสริมภูมิคุ้มกัน ดูแลผิวพรรณให้สดใส

ในยุคที่ใคร ๆ ก็อยากมีผิวพรรณสดใสและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง "วิตามินซี" จึงกลายเป็นอาหารเสริมสามัญประจำบ้านที่หลายคนต้องกินทุกวัน แต่เคยลองถามตัวเองไหมว่า “เราจำเป็นต้องจ่ายเงินแพงๆ ซื้อวิตามินอัดเม็ดจริงๆ หรือ?” ในเมื่อเราอาศัยอยู่ในประเทศไทย สวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนที่มีวิตามินซีซ่อนอยู่ในระดับ Superfood หาซื้อได้ง่าย และราคาถูกกว่าอาหารเสริมหลายเท่าตัว
วันนี้เราจะพาคุณกลับสู่ธรรมชาติ ไปดูว่ามีผลไม้ไทยอะไรบ้างที่กินแทนยาเม็ดได้เลย!
ทำไม "ผลไม้สด" ถึงชนะ "อาหารเสริม"?
ก่อนจะไปดูรายชื่อผลไม้ มีความลับข้อหนึ่งที่อยากบอกก็คือ “ร่างกายดูดซึมวิตามินจากธรรมชาติได้ดีที่สุด”
เมื่อคุณทานผลไม้ คุณไม่ได้ได้แค่วิตามินซีเพียงอย่างเดียว แต่คุณจะได้รับ “สารต้านอนุมูลอิสระ เกลือแร่ และใยอาหาร” ซึ่งสารเหล่านี้ทำงานเป็นทีม ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าแบบสังเคราะห์ แถมยังดีต่อระบบขับถ่ายและไม่ทิ้งสารตกค้างในตับและไตด้วย
5 สุดยอดผลไม้ไทย "วิตามินซีสูง" (หาซื้อง่ายมาก!)
ร่างกายคนเราต้องการวิตามินซีขั้นต่ำประมาณ 60-90 มิลลิกรัมต่อวัน (แต่เพื่อหวังผลเรื่องภูมิคุ้มกันและผิวพรรณ อาจทานได้ถึง 1,000 มิลลิกรัม) มาดูกันว่าผลไม้ไทยตัวไหนคือตัวตึง
1. ฝรั่ง - "ราชาแห่งวิตามินซี"
นี่คือแชมป์เปี้ยนตัวจริง! หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าส้มมีวิตามินซีเยอะที่สุด แต่ความจริงคือ ฝรั่ง 1 ลูก มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง 4-5 เท่า ฝรั่งขี้นกหรือฝรั่งแป้นสีทอง 1 ผล (ประมาณ 2-3 ขีด) มีวิตามินซีสูงถึง 150-200 มิลลิกรัม ที่สำคัญคือน้ำตาลน้อย ไฟเบอร์สูง เหมาะกับคนต้องการลดน้ำหนัก กินแค่ลูกเดียวก็ได้วิตามินซีเกินความต้องการขั้นต่ำต่อวันแล้ว
2. มะม่วงดิบ / มะม่วงเปรี้ยว
ถ้าคุณชอบทานของว่างยามบ่าย นี่คือข่าวดี มะม่วงดิบ (รสเปรี้ยว) มีวิตามินซีสูงกว่ามะม่วงสุกหวานฉ่ำ โดยเฉพาะมะม่วงป่า หรือมะม่วงเบาที่มีรสเปรี้ยวจัด จะมีวิตามินซีสูงมาก ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยม การทานคู่กับพริกเกลือเล็กน้อยช่วยเพิ่มรสชาติได้ แต่ระวังโซเดียมและน้ำตาลด้วยนะ เน้นทานเนื้อมะม่วงเป็นหลักจะดีที่สุด
3. มะขามป้อม
ถึงจะไม่ใช่ผลไม้ทานเล่นทั่วไป แต่ต้องยกขึ้นหิ้ง เพราะนี่คือ "หัวเชื้อวิตามินซี" เพราะมะขามป้อมสดเพียง 1 ผล มีวิตามินซีเท่ากับส้ม 2 ลูก! นอกจากนี้ วิตามินซีในมะขามป้อมมีความเสถียรสูงมาก ไม่สลายตัวง่ายแม้จะโดนความร้อนหรือเก็บไว้นาน เป็นยาแก้ไอและละลายเสมหะชั้นดีจากธรรมชาติ
4. มะละกอสุก
นอกจากจะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้ว มะละกอยังเป็นแหล่งรวมวิตามินซีชั้นยอด เพราะมะละกอสุกชิ้นพอดีคำ 6-8 ชิ้น ให้วิตามินซีเพียงพอต่อวัน อีกทั้งเนื้อนุ่ม ทานง่าย ย่อยง่าย และยังมีเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยบำรุงสายตาไปพร้อม ๆ กัน
5. ส้มโอ
ผลไม้ตระกูลส้มของไทยที่เนื้อเยอะ จุใจ โดยที่ส้มโอ 1 กลีบใหญ่ มีวิตามินซีประมาณ 40-50 มิลลิกรัม ทานสัก 2-3 กลีบก็ได้ครบโควตา แถมข้อดีคือมีรสหวานอมเปรี้ยว ช่วยเติมความรู้สึกสดชื่น ช่วยขับสารพิษและลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ดี
ข้อควรระวัง: อย่าให้ความร้อนทำร้ายวิตามิน
วิตามินซีเป็นวิตามินที่ "ขี้ร้อนและไม่ชอบแสงแดด" มันสลายตัวได้ง่ายมาก ดังนั้น ทานสดดีที่สุด เพราะการนำไปต้ม เชื่อม หรือแช่อิ่ม จะทำให้วิตามินซีหายไปเกือบหมด จะให้ดีที่สุดคือ ปอกแล้วทานเลย อย่าปอกผลไม้ทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืน เพราะเมื่อเนื้อผลไม้สัมผัสอากาศ วิตามินจะค่อยๆ ลดลง
การดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป เพียงแค่คุณแวะแผงผลไม้รถเข็น หรือตลาดนัดใกล้บ้าน เลือกซื้อ ฝรั่งสักลูก หรือมะม่วงดิบสักถุง มาทานเป็นของว่าง คุณก็ได้วิตามินซีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยให้ผิวสวยใส ห่างไกลหวัด โดยไม่ต้องพึ่งกระปุกยาเคมีเลยแม้แต่น้อย