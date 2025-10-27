6 พฤติกรรมเสี่ยง ตัวการพา ‘ความดัน’ พุ่งสูง!

รู้ไหมว่า “ความดันโลหิตสูง” เป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด? หลายคนอาจไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังเสี่ยงอยู่ เพราะมันมักจะไม่มีอาการชัดเจน แต่ถ้าปล่อยไว้ล่ะก็... บอกเลยว่าอันตรายถึงชีวิต! มันคือต้นตอของโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองตีบแตก, และโรคไตได้เลย
วันนี้เรามาเปิดเผย 6 พฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๆ ที่จะพาเราไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองได้ทันก่อนสายไป
1. ชอบกินเค็ม
ภัยร้ายคืออะไร: โซเดียมในเกลือและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ นี่แหละตัวการสำคัญ! เมื่อเรากินโซเดียมเยอะเกินไป ร่างกายจะพยายามรักษาสมดุลโดยการดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือด ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดเยอะขึ้น หัวใจเลยต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังทั่วร่างกาย... ผลคือ ความดันโลหิตพุ่งสูงปรี๊ด!
ทำยังไงดี: ลดอาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป ขนมถุง ซอสปรุงรสต่าง ๆ และพยายามปรุงอาหารรสอ่อนลง
2. ชีวิตขาดการเคลื่อนไหว
ภัยร้ายคืออะไร: การไม่ออกกำลังกายทำให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น หัวใจและหลอดเลือดก็จะไม่แข็งแรง แถมยังเป็นทางลัดไปสู่ “โรคอ้วน” และ “เบาหวาน” ซึ่งเป็นเพื่อนซี้ที่ชวนกันไปหาความดันโลหิตสูงอีกทอดหนึ่งด้วย
ทำยังไงดี: ไม่ต้องหักโหม แค่ขยับตัวให้บ่อยขึ้น เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือเต้นแอโรบิก อย่างน้อย 30 นาที ต่อวัน ให้ได้เกือบทุกวัน
3. แบกความเครียดไว้เต็มบ่า
ภัยร้ายคืออะไร: เวลาที่เราเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนบางชนิดออกมา ซึ่งส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและหลอดเลือดหดตัวทันที ทำให้ความดันพุ่งสูงขึ้นแบบฉับพลัน! ถ้าเครียดเรื้อรังแบบนี้ไปนาน ๆ ความดันสูงชั่วคราวก็จะกลายเป็นความดันสูงแบบถาวรได้
ทำยังไงดี: หาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลาย, ฝึกหายใจเข้าออกลึก ๆ, หรือหาใครสักคนพูดคุยระบายความรู้สึกบ้าง
4. ปล่อยตัวจนน้ำหนักเกิน
ภัยร้ายคืออะไร: เมื่อน้ำหนักตัวมากเกินไป หัวใจต้องใช้แรงมากขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งทำให้หลอดเลือดอุดตันหรือตีบแคบลง ยิ่งทำให้ความดันสูงเข้าไปใหญ่
ทำยังไงดี: ควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูง ผสานไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5. พักผ่อนไม่เพียงพอ
ภัยร้ายคืออะไร: การนอนน้อยหรือมีคุณภาพการนอนไม่ดี (เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ) ทำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ หัวใจและหลอดเลือดก็ไม่ได้ผ่อนคลาย ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ง่าย
ทำยังไงดี: ควรเข้านอนให้เป็นเวลาและพยายามให้ได้นอนหลับลึก 7-8 ชั่วโมงต่อคืน
6. ดื่มหนัก-สูบจัด
ภัยร้ายคืออะไร: สารนิโคตินในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งตัวทันทีที่สูบ และทำลายผนังหลอดเลือดให้เสียหาย ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นประจำก็ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและไปทำลายกล้ามเนื้อหัวใจได้
ทำยังไงดี: งดบุหรี่ให้เด็ดขาด และจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมกับเพศและวัย (ถ้าลดได้เลยจะดีที่สุด!)
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ป้องกันได้ การปรับพฤติกรรมวันนี้ คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า อย่ารอจนกว่าอาการจะมาเยือน เริ่มต้นที่ 6 ข้อนี้ได้เลย