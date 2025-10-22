ง่วงนอนตลอดเวลา ร่างกายกำลังบอกอะไร?

เคยรู้สึกไหมคะว่า แม้จะนอนหลับเต็มที่ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังรู้สึกง่วงบ่อย อาการเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณขี้เกียจหรือไม่กระตือรือร้น แต่อาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายของคุณกำลังบอกถึงปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ควรได้รับการใส่ใจ
พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ American Board of Anti-Aging Medicine จาก Addlife Anti-Aging Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) มาเผยสาเหตุของอาการง่วงนอนตลอดเวลา ว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพอะไรบ้าง พร้อมวิธีแก้ไขเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิตกลับมา
สาเหตุของการง่วงนอนตลอดเวลามีที่มาจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ
การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ: แม้จะนอนครบชั่วโมง แต่หากคุณภาพการนอนไม่ดี เช่น การนอนไม่ต่อเนื่อง ตื่นบ่อย หรือไม่ได้เข้าสู่การนอนหลับลึก ร่างกายก็จะไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผลให้เมื่อยามตื่นก็ยังคงรู้สึกง่วงนอนตลอดเวลา นอกจากนี้การนอนในห้องที่มีแสงสว่างเกินไป เสียงดังหรือมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน ก็สามารถรบกวนการนอนหลับได้เช่นกัน
ภาวะการนอนหลับไม่ปกติ: ภาวการณ์หยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ที่ทำให้การหายใจขาดเป็นช่วงๆ ส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ หรือโรคลมหลับ ที่ทำให้สมองไม่สามารถควบคุมการหลับ-ตื่นได้ ทำให้เกิดอาการง่วงนอนตลอดเวลาและจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ
ภาวะซึมเศร้าและความเครียด: ภาวะทางจิตใจเหล่านี้ส่งผลต่อวงจรการนอนโดยตรง ทำให้นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป รวมถึงอาการเหนื่อยล้า ง่วงนอนบ่อยๆ และขาดพลังงานแม้จะนอนเพียงพอแล้ว
โรคเรื้อรังต่างๆ : เช่น โรคเบาหวาน ไทรอยด์ผิดปกติ โรคหัวใจ หรือโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเหล่านี้มักมีอาการง่วงนอนและอ่อนเพลีย รวมถึงการขาดสารอาหารสำคัญ เช่น ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และวิตามินดี
ความไม่สมดุลของฮอร์โมน: โดยเฉพาะฮอร์โมนเมลาโทนินที่ควบคุมวงจรการนอนหลับ และฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกี่ยวข้องกับความเครียด หากระดับฮอร์โมนเหล่านี้ผิดปกติ ก็อาจทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนตลอดเวลา
ทั้งนี้ การง่วงนอนตลอดเวลานั้นอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในบางคน แต่ถ้าคุณเริ่มสังเกตว่ามีอาการ ง่วงนอนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม หรือในสถานการณ์ที่ต้องการความตื่นตัว เช่น ระหว่างขับรถ ประชุม หรือทำงาน อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังบอกอะไรบางอย่างถึงปัญหาหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอน เช่น
โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเกิดจาการอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างการนอนหลับ
โรคลมหลับ ซึ่งเป็นภาวะที่สมองไม่สามารถควบคุมวงจรการหลับและการตื่นได้อย่างปกติ
โรคโลหิตจาง เกิดจากการขาดสารอาหารหรือการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างการขาดออกซิเจนและเกิดความง่วง
โรคไทรอยด์ ภาวะที่มีความผิดปกติในการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกง่วงนอนตลอดเวลา
โรคเบาหวาน ภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้
เพื่อหลีกเลี่ยงอาการง่วงนอนตลอดเวลา คุณหมอมีวิธีดูแลสุขภาพมาแนะนำค่ะ
การปรับปรุงคุณภาพการนอน ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ห้องนอนควรมืด เงียบ และเย็นสบาย กำหนดเวลานอนและตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน และงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การนอนพักผ่อนได้ดีขึ้น
การตรวจสอบสุขภาพ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจเช็กระดับฮอร์โมน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงประเมินภาวะซึมเศร้าและความเครียด หากพบปัญหาควรเริ่มการรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการลุกลามของอาการที่อาจเกิดขึ้น
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เลือกอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็ก วิตามินบี12 และโปรตีนสูง เช่น เนื้อปลา ผักใบเขียว และธัญพืชเต็มเมล็ด รวมถึงการดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดวันช่วยลดอาการอ่อนเพลีย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็น เพื่อลดผลกระทบต่อการนอนหลับตลอดกลางคืน
การฝึกผ่อนคลาย คือ การฝึกผ่อนคลายทั้งกายและใจจะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ เช่น การทำสมาธิ โยคะ หรือการหายใจลึกๆ ซึ่งช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ส่งผลให้นอนหลับได้ดีขึ้น
การง่วงนอนตลอดเวลาไม่ใช่อาการที่ควรมองข้ามหรือปล่อยผ่าน ควรรีบหาสาเหตุและแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และกลับมามีความสดชื่นในการใช้ชีวิตประจำวันกันนะคะ