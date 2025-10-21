xs
Good-Health & Well-being

ระวัง! อาการเริ่มต้นของโรคพาร์กินสัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.พลากร เลิศศักดิ์วรกุล อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองที่สร้างสาร “โดปามีน” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อโดปามีนลดลง จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหว โดยมักพบในผู้สูงอายุ และจากพันธุกรรมหรือประวัติครอบครัวเป็นโรคพาร์กินสัน

อาการที่ควรสังเกต

• อาการสั่นที่มือ แขน ขา คาง และริมฝีปาก

• การเคลื่อนไหวช้า

• การทรงตัวไม่ดี

• กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง

• เดินลำบาก เดินซอยเท้า เท้าติดเวลาก้าวขา

• พูดช้า เสียงค่อยและเบาลง

• การแสดงสีหน้าเฉยเมย ไร้อารมณ์

• มีอาการนอนละเมอ และท้องผูกร่วม

อาการของโรคพาร์กินสันจะแย่ลงตามกาลเวลา ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจึงเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการโดยการรับประทานยา เพื่อเพิ่มปริมาณสารเคมีโดปามีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก สำหรับผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยยาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้บริการดูแลและฟื้นฟูกลไกหลักของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจรและได้มาตรฐาน โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ที่เน้นการรักษาตรงจุด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย และยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย
