ระวัง! อาการเริ่มต้นของโรคพาร์กินสัน

นพ.พลากร เลิศศักดิ์วรกุล อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองที่สร้างสาร “โดปามีน” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อโดปามีนลดลง จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหว โดยมักพบในผู้สูงอายุ และจากพันธุกรรมหรือประวัติครอบครัวเป็นโรคพาร์กินสัน
อาการที่ควรสังเกต
• อาการสั่นที่มือ แขน ขา คาง และริมฝีปาก
• การเคลื่อนไหวช้า
• การทรงตัวไม่ดี
• กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
• เดินลำบาก เดินซอยเท้า เท้าติดเวลาก้าวขา
• พูดช้า เสียงค่อยและเบาลง
• การแสดงสีหน้าเฉยเมย ไร้อารมณ์
• มีอาการนอนละเมอ และท้องผูกร่วม
อาการของโรคพาร์กินสันจะแย่ลงตามกาลเวลา ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจึงเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการโดยการรับประทานยา เพื่อเพิ่มปริมาณสารเคมีโดปามีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก สำหรับผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยยาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร
ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้บริการดูแลและฟื้นฟูกลไกหลักของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจรและได้มาตรฐาน โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ที่เน้นการรักษาตรงจุด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย และยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย