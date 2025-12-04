xs
ผู้ชายต้องรู้! 3 นิสัยมหาภัย ทำร้าย ‘น้องชาย’ แถมไตเสื่อมก่อนวัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คุณกำลังใช้ชีวิตที่ “ทำลาย” สมรรถภาพทางเพศของตัวเองอยู่หรือไม่?

แม้จะอยู่ในวัยหนุ่มที่ร่างกายแข็งแกร่งที่สุด แต่พฤติกรรมสุดชิลที่ทำเป็นประจำ กลับกำลังบ่อนทำลายฮอร์โมน ระบบเลือด และคุณภาพอสุจิของคุณอย่างเงียบ ๆ

ชี้! 3 นิสัยมหาภัย ที่เป็นตัวการสำคัญในการทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว “ล่มปากอ่าว” และทำให้สุขภาพของ “ไต” เสื่อมก่อนวัยอันควร เราพามาดูกลไกทางวิทยาศาสตร์ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อร่างกายและชีวิตรักของคุณอย่างไรบ้าง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

พฤติกรรมทำลายสุขภาพทางเพศและระบบสืบพันธุ์ที่พบได้บ่อย มี 3 ประการหลัก ซึ่งแต่ละอย่างส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงดังนี้


1. การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศและการผลิตอสุจิอย่างชัดเจน

ผลกระทบต่อฮอร์โมน: สารเคมีในบุหรี่ทำให้ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ลดลง และทำให้อัณฑะทำงานช้าลง

ผลกระทบต่อคุณภาพอสุจิ: ทำให้ปริมาณและคุณภาพของอสุจิลดลง โดยในผู้ชายที่สูบบุหรี่สม่ำเสมอพบว่า ปริมาณอสุจิลดลงถึง 23% และความสามารถในการเคลื่อนที่ของอสุจิลดลง 13%




2. การดื่มแอลกอฮอล์มาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากส่งผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์

ผลกระทบต่อฮอร์โมนและการสร้างอสุจิ: แอลกอฮอล์ไปลดระดับเทสโทสเตอโรน และลดโปรตีนที่จำเป็นต่อกระบวนการสร้างอสุจิ

ผลกระทบต่ออสุจิ: ทำให้สเปิร์มอ่อนแอ เคลื่อนที่ช้าลง ซึ่งทั้งหมดนี้ลดโอกาสในการมีบุตร

3. การนอนดึกเป็นประจำ

การพักผ่อนไม่เพียงพอและรูปแบบการนอนที่ผิดปกติทำลายสมดุลของร่างกายโดยรวม

ผลกระทบต่อระบบฮอร์โมน: การนอนดึกเป็นประจำไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายโดยตรง ทำให้ระดับ เทสโทสเตอโรนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างอสุจิ

ผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวม: ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และเพิ่มกระบวนการอักเสบในร่างกาย

นอกจากนั้น พฤติกรรมทั้งสามข้างต้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์เท่านั้น แต่ยังทำลายสุขภาพไตโดยตรง ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนควบคุมระบบสืบพันธุ์ชาย หากไตอ่อนแรงหรือมีภาวะไตพร่อง ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ชายอย่างรุนแรงตามมา

