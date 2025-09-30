ท้องอืด ลมในท้องเยอะ ต้องแก้อย่างไร

คุณเป็นแบบนี้อยู่มั้ยคะ ท้องอืด ลมในช่องท้องเยอะ ท้องผูกเป็นประจำ เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม ตรวจหาโรคทางลำไส้ โรคในช่องท้อง หรือในช่องอกก็ปกติ แต่เมื่อไปตรวจทางกายภาพบำบัดพบว่าอาการเหล่านี้อาจเกิดจากโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุล
อาการที่กล่าวมาข้างต้นสัมพันธ์กับโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุลอย่างไร คุณเพ็ญพิชชากร แสนคำ นักกายภาพบำบัดจาก คลินิกกายภาพบำบัดอริยะ ชั้น 1 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) มาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า ช่องท้องของคนเราจะมีระบบประสาทที่มาควบคุมการทำงานแยกจากส่วนอื่น จนได้ชื่อว่าเป็น “สมองที่ 2” ระบบประสาทนั้นชื่อว่า Enteric System เป็นการทำงานอยู่นอกเหนือการสั่งการด้วยสมอง เป็นส่วนของร่างกายที่มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ และอีกส่วนส่วนหนึ่งที่ผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10
ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากโครงสร้างร่างกาย หรือแนวกระดูกสันหลังของเรา ขาดความยืดหยุ่น มีการยึดติด ก็มักส่งผลถึงระบบการทำงานในช่องท้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดการไหลเวียนของระบบประสาท หรือความตึงรั้งต่อเนื่องไปถึงผนังช่องท้อง เหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในช่องท้องได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย ลมในท้องเยอะ จนไปถึงท้องผูก เมื่อมีปัญหาในช่องท้อง มักกระทบกับช่องอก ซึ่งจะมีกระบังลมคั่นอยู่ เมื่อลมเยอะ กระบังลมเคลื่อนตัวขึ้นลงได้ยาก อาจทำให้การขยายตัวของปอดถูกจำกัดลง ยิ่งมีภาวะกระดูกสันหลังยึดติดด้วย จะทำให้เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่มร่วมด้วย
การใช้ชีวิตประจำวันมักกระทบโดยตรงกับการทำงานของระบบร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เลือกรับประทาน ความเร่งรีบ อิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการนั่งห่อตัว ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างร่างกายเสียสมดุล จำกัดการไหลเวียนในร่างกาย การทำงานในช่องอก และช่องท้อง จำกัดลง นานเข้าส่งผลเป็นความเครียดให้ร่างกาย และจิตใจโดยไม่รู้ตัว สมดุลในการทำงานของระบบย่อยอาหารแปรปรวน เกิดภาวะผิดปกติของร่างกายดังกล่าวข้างต้นได้
การแก้ปัญหาอาการที่เป็น เริ่มต้นด้วยการขยัน ขยับตัว เคลื่อนไหวให้มาก นั่งต่อเนื่องนิ่งๆ ไม่เกิน 45 นาที เป็นอย่างมาก เพื่อให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว ขยับตัว กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของทุกระบบในร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อทานอาหารเสร็จใหม่ ให้เดินสัก 10-15 นาที เพื่อช่วยการย่อยอาหาร หากต้องนั่งต่อเนื่องควรยืดตัว บิดลำตัว เหยียดแขน หมุนไหล่ เตะขาเหยียดเข่าในท่านั่งเก้าอี้ ทำเรื่อยๆ เป็นช่วงๆ เพียงการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยเหล่านี้ แต่ทำบ่อย ก็สามารถส่งเสริมให้ร่างกายมีการไหลเวียนที่ดีได้ และช่วยปรับสมดุลการทำงานของอวัยวะภายในได้อีกด้วยค่ะ