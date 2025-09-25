นัตโตะ: ถั่วหมักญี่ปุ่น ซูเปอร์ฟู้ดสลายไขมัน

หากพูดถึงอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ หลายคนอาจนึกถึงปลาดิบหรือชาเขียว แต่ยังมีอีกหนึ่งซูเปอร์ฟู้ดที่แม้จะมีกลิ่นและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่กลับอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์มหาศาล นั่นคือ นัตโตะ (Natto) ถั่วเหลืองหมักดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความนิยมจากคนรักสุขภาพทั่วโลก
นัตโตะคืออะไร และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?
นัตโตะคือถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis ทำให้เกิดเมือกที่มีความเหนียวและกลิ่นที่ค่อนข้างแรง แต่กระบวนการนี้เองที่ทำให้นัตโตะกลายเป็นแหล่งรวมสารอาหารชั้นยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โปรไบโอติกที่มีชีวิต” ซึ่งช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีน, ใยอาหาร, วิตามิน, และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ยืนยันว่านัตโตะมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. เอนไซม์นัตโตะไคเนส (Nattokinase): หัวใจสำคัญของนัตโตะคือเอนไซม์ชนิดนี้ งานวิจัยจำนวนมากชี้ว่านัตโตะไคเนสมีคุณสมบัติในการช่วยสลายลิ่มเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ นอกจากนี้ การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน วารสาร Hypertension Research ยังพบว่าเอนไซม์นี้มีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตได้อีกด้วย
2. ใยอาหารและไอโซฟลาโวน: นัตโตะมีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้สูง ซึ่งใยอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำที่ช่วยดักจับไขมันและคอเลสเตอรอลในลำไส้ ก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือด ทำให้สามารถขับไขมันเหล่านั้นออกจากร่างกายได้ นอกจากนี้ สาร ไอโซฟลาโวน ในถั่วเหลืองยังมีส่วนช่วยลดระดับไขมัน LDL (ไขมันเลว) และเพิ่มระดับไขมัน HDL (ไขมันดี) ได้อีกด้วย
สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับกลิ่นและเนื้อสัมผัสของนัตโตะ การเริ่มต้นอย่างถูกวิธีจะช่วยให้คุณทานได้ง่ายขึ้น
คลุกกับข้าวสวยร้อนๆ: นี่คือวิธีที่คนญี่ปุ่นนิยมที่สุด ความร้อนของข้าวจะช่วยลดกลิ่นของนัตโตะลงได้เล็กน้อย
เพิ่มเครื่องปรุง: ในชุดนัตโตะมักจะมีซอสถั่วเหลืองและมัสตาร์ดญี่ปุ่นมาให้ ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ช่วยเพิ่มรสชาติและทำให้ทานง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มต้นหอมซอย, วาซาบิ, หรือแม้กระทั่งไข่ไก่ดิบลงไปคลุกเคล้าได้
ผสมกับอาหารอื่น: หากยังไม่กล้าทานกับข้าวตรง ๆ ลองนำนัตโตะไปผสมกับซุปมิโสะ, สลัดผัก, หรือแม้กระทั่งซอสพาสต้า เพื่อให้รสชาติอื่นช่วยกลบกลิ่นและเนื้อสัมผัสที่ไม่คุ้นเคย
การรับประทานนัตโตะเป็นประจำจึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว เพราะนอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังช่วยดูแลสุขภาพลำไส้และช่วยควบคุมน้ำหนักไปพร้อม ๆ กัน
