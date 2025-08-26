มะเขือเทศมีดีอะไร ทำไมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘หัวใจของอาหาร’

มะเขือเทศเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในครัวเรือนของชาวอิตาเลียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำ ซอสแดง หรือ ซอสมะเขือเทศ (Salsa di pomodoro) ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของอาหารอิตาเลียนหลายเมนู ทั้งพาสต้า พิซซ่า หรือซุปต่าง ๆ แม้แต่ในภาพยนตร์อย่าง Nonna (2025) ตัวละครคุณยายชาวอิตาเลียนผู้เป็นแม่ครัวยังกล่าวว่า “มะเขือเทศคือหัวใจของอาหาร” คำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจริงเลย เพราะเมื่อเราพิจารณาถึงคุณประโยชน์ที่อัดแน่นอยู่ในผลสีแดงสดนี้ เราจะเข้าใจทันทีว่าทำไมมะเขือเทศจึงเป็นมากกว่าแค่วัตถุดิบธรรมดา
ขณะที่ในประเทศไทยของเราเอง ก็มีการนำมะเขือเทศมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายเมนู รวมไปจนถึงการนำมาทำเป็นน้ำปั่น น้ำดื่มผักผลไม้ ไปจนถึงการสกัดมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ นานา เราไปดูกันว่า ผักชนิดนี้มีดีอะไรบ้าง ทำไมถึงเป็นสิ่งที่ควรมีติดครัวหรือผสมในเมนูอาหาร
มะเขือเทศอุดมด้วยสารอาหารต้านโรค
มะเขือเทศเป็นขุมทรัพย์ของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะสารที่ชื่อว่า ไลโคปีน (Lycopene) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ ไลโคปีนเป็นสารที่ทำให้มะเขือเทศมีสีแดงสด และมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าไลโคปีนมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงหลายชนิด
ป้องกันมะเร็ง: ไลโคปีนได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในเรื่องการป้องกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่น ๆ เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม
ดูแลสุขภาพหัวใจ: สารอาหารในมะเขือเทศช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยควบคุมความดันโลหิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
บำรุงสายตา: มะเขือเทศมีทั้งไลโคปีน ลูทีน และเบต้าแคโรทีน สารเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องดวงตาจากความเสียหายที่เกิดจากแสงสีฟ้าและแสงแดด ช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น
วิตามินและแร่ธาตุที่เป็นมิตรกับร่างกาย
นอกจากไลโคปีนแล้ว มะเขือเทศยังเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอีกด้วย
วิตามินซี: มะเขือเทศ 1 ลูก ให้วิตามินซีปริมาณมาก ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้
โพแทสเซียม: เป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย ควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ รวมถึงช่วยลดความดันโลหิต
วิตามินเค: มีบทบาทสำคัญในการแข็งตัวของเลือดและช่วยบำรุงสุขภาพกระดูกให้แข็งแรง
เส้นใยอาหาร: มะเขือเทศมีเส้นใยอาหาร ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและทำให้รู้สึกอิ่มนาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
เคล็ดลับเพิ่มคุณค่าจากมะเขือเทศ
มะเขือเทศสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย แต่มีเคล็ดลับเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือการนำไปผ่านความร้อน เช่น การทำซอสมะเขือเทศ ซุป หรือการผัดกับน้ำมันเล็กน้อย เพราะความร้อนจะช่วยสลายผนังเซลล์ของมะเขือเทศ ทำให้ร่างกายสามารถนำไลโคปีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการกินมะเขือเทศสด ๆ
การบริโภคมะเขือเทศเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นซอสพาสต้า พิซซ่า หรือแม้แต่การดื่มน้ำมะเขือเทศ จึงเป็นวิธีที่ง่ายและอร่อยในการดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง มะเขือเทศจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบ แต่คือ “หัวใจ” ที่ทำให้ทุกมื้ออาหารของเรามีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย