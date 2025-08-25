เช็ก! 10 สัญญาณเตือน ‘อัลไซเมอร์’ ที่ไม่ควรมองข้าม

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่ส่งผลกระทบต่อความจำ การคิด และพฤติกรรม เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม (dementia) แม้ว่าอาการจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ แต่การรู้เท่าทันสัญญาณเตือนล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถรับมือและวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
หากพบสัญญาณเหล่านี้ในตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
1. ปัญหาด้านความจำที่กระทบต่อชีวิตประจำวัน
นี่คือสัญญาณเตือนที่พบบ่อยที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดี ผู้ป่วยอาจลืมข้อมูลที่เพิ่งเรียนรู้ไปเมื่อไม่นานมานี้ ลืมนัดหมายที่สำคัญ ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือต้องพึ่งพาเครื่องช่วยจำ เช่น โน้ต หรือการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง
2. ปัญหาในการวางแผนหรือแก้ปัญหา
ผู้ป่วยอาจมีปัญหาในการทำตามแผนที่เคยทำได้ง่าย ๆ เช่น การทำอาหารตามสูตร การจัดการค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือการจดจ่อกับงานที่ต้องใช้ความคิดซับซ้อน
3. ความยากลำบากในการทำงานที่คุ้นเคย
กิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้อย่างคล่องแคล่ว กลับกลายเป็นเรื่องยากลำบาก เช่น การขับรถไปยังสถานที่ที่คุ้นเคย การเล่นเกมที่ชอบ หรือการจัดระเบียบสิ่งของ
4. สับสนเรื่องเวลาและสถานที่
ผู้ป่วยอาจสับสนว่าขณะนี้เป็นวัน เดือน ปีอะไร หรืออยู่ในฤดูไหน อาจลืมว่าตนเองอยู่ที่ไหนและมาที่นี่ได้อย่างไร
5. ปัญหาในการทำความเข้าใจภาพและพื้นที่
สำหรับบางคน อาการนี้อาจหมายถึงปัญหาในการอ่านหนังสือ การประเมินระยะห่าง หรือการแยกแยะสี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขับรถ
6. ปัญหาเกี่ยวกับคำพูดและการเขียน
ผู้ป่วยอาจมีปัญหาในการสื่อสาร พูดซ้ำ ๆ หรือหยุดพูดกลางคันเนื่องจากหาคำที่เหมาะสมไม่เจอ อาจเรียกสิ่งของต่าง ๆ ด้วยชื่อที่ผิด หรือมีปัญหาในการเขียนและติดตามการสนทนา
7. วางสิ่งของผิดที่และไม่สามารถทวนกลับได้
ผู้ป่วยอาจวางสิ่งของไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่มีเหตุผล เช่น วางรีโมทคอนโทรลไว้ในตู้เย็น หรือวางกระเป๋าสตางค์ไว้ในเตาอบ และไม่สามารถนึกย้อนกลับไปได้ว่าทำไมถึงทำเช่นนั้น
8. ตัดสินใจผิดพลาดหรือบกพร่อง
ผู้ป่วยอาจตัดสินใจเรื่องการเงินที่ดูไม่สมเหตุสมผล เช่น การให้เงินจำนวนมากกับพนักงานขายทางโทรศัพท์ หรืออาจละเลยสุขอนามัยส่วนตัวและการดูแลตัวเอง
9. ปลีกตัวออกจากกิจกรรมทางสังคมและงานอดิเรก
ผู้ป่วยอาจรู้สึกไม่มั่นใจหรืออับอายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเริ่มปลีกตัวออกจากกิจกรรมทางสังคม งานอดิเรกที่เคยชื่นชอบ หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด
10. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
ผู้ป่วยอาจมีอาการวิตกกังวล สับสน ซึมเศร้า หงุดหงิด หรือหวาดระแวงได้ง่าย และอาจแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพอย่างเห็นได้ชัดเมื่อออกนอกเขตคอมฟอร์ทโซน หรือทำกิจวัตรที่เคยทำเป็นประจำไม่ได้
การสังเกตและทำความเข้าใจสัญญาณเตือนเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด หากคุณกังวลว่าคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองอาจมีอาการเหล่านี้ อย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม การตรวจพบแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีเวลาวางแผนการดูแลอนาคตได้ดียิ่งขึ้น