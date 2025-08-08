ห่างไกลโรคตับ ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำได้ทันที

ตับคืออวัยวะที่ทำงานหนักเพื่อเราตลอดเวลา การดูแลตับให้แข็งแรง ไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกทานอาหาร แต่รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพตับที่ดีในระยะยาว และนี่ก็คือพฤติกรรม 9 อย่างที่ควรทำเป็นประจำเพื่อดูแลตับของคุณให้ดีมีพลัง
1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์: หากมีน้ำหนักเกิน (BMI เกิน 25 kg/m2) การออกกำลังกายและควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักจะช่วยลดภาวะการอักเสบจากไขมันสะสมที่ตับได้ การลดน้ำหนักอย่างน้อย 5-10% ของน้ำหนักตั้งต้นสามารถลดการอักเสบจากการสะสมไขมันที่ตับได้
2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ: อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ จะช่วยลดภาวะดื้ออินซูลิน และปรับสมดุลไขมันดี-ไขมันเลวในเลือด
3. ลดไขมันอิ่มตัว: หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมัน ผลิตภัณฑ์จากนมไขมันเต็มส่วน และเนย เลือกทานแบบพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยแทน
4. จำกัดน้ำตาลฟรุกโตส: น้ำตาลฟรุกโตสในเครื่องดื่ม ขนมหวาน และน้ำเชื่อมข้าวโพด สามารถเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์สะสมที่ตับ และทำให้เกิดการอักเสบของตับได้
5. ระวังสารอะฟลาทอกซิน: หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินสูง เช่น ถั่วลิสงตากแห้ง พริกป่น ปลาเค็ม เพราะเป็นสาเหตุของตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ
6. งดแอลกอฮอล์และบุหรี่: การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเพิ่มความเสี่ยงตับอักเสบเรื้อรัง และการสูบบุหรี่ก็เป็นภัยต่อตับเช่นกัน
7. ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ: วันละ 6-8 แก้ว หรือประมาณ 1.5-2 ลิตร ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดี รวมถึงตับด้วย
8. หลีกเลี่ยงยาและอาหารเสริมที่ไม่จำเป็น: ยาบางชนิดหรืออาหารเสริมบางประเภทอาจมีผลข้างเคียงต่อตับได้
9. ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และฉีดวัคซีนหากยังไม่มีภูมิคุ้มกัน รวมถึงตรวจติดตามค่าเอนไซม์ตับเป็นระยะ