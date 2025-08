วันละเป๊กดีมั้ย? ดื่มแอลกอฮอล์แค่ไหนให้พอเหมาะ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของหลายสังคมทั่วโลก แต่ภายใต้ความเพลิดเพลินชั่วคราว มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือจำนวนมากชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ การทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเรื่องสุขภาพของตนเอง



องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า ไม่มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ใด ๆ ที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากแอลกอฮอล์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงสุด เช่นเดียวกับแร่ใยหินและรังสี ข้อมูลจาก WHO ระบุว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม และมะเร็งในช่องปากแม้การดื่มในปริมาณน้อยก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC: Centers for Disease Control and Prevention) ชี้ให้เห็นว่าแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่ออวัยวะและระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกายการดื่มแอลกอฮอล์สามารถส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดปัญหาด้านความจำ การเรียนรู้ และการตัดสินใจในระยะสั้น และในระยะยาวอาจนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้แม้จะมีบางงานวิจัยที่อ้างถึงประโยชน์เล็กน้อยของการดื่มไวน์แดง แต่ CDC ยืนยันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากสามารถเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักของโรคตับหลายชนิด ตั้งแต่ไขมันพอกตับไปจนถึงโรคตับแข็ง ซึ่งเป็นภาวะที่ตับถูกทำลายอย่างถาวรการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายการดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยงในอีกหลายด้าน เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พฤติกรรมความรุนแรง และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์CDC ให้คำจำกัดความของการดื่ม “พอเหมาะ” (Moderate Drinking) คือ ไม่เกิน 2 แก้วต่อวันสำหรับผู้ชาย และไม่เกิน 1 แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความนี้ไม่ได้หมายถึงการแนะนำให้เริ่มดื่ม แต่เป็นการกำหนดปริมาณสูงสุดสำหรับผู้ที่เลือกที่จะดื่มแล้วเท่านั้น และ CDC ยังเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า การไม่ดื่มเลยนั้นดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคฯ ยืนยันว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างแท้จริง การอ้างถึงประโยชน์ของการดื่ม “หนึ่งเป๊ก” หรือการดื่มในปริมาณน้อย ๆ จึงควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพราะในมุมมองของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก แอลกอฮอล์เป็นสารอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง การตัดสินใจไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพในระยะยาว...........................