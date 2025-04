ล้มให้เร็ว…สำเร็จให้สุด กลยุทธ์ “เร่ง” อย่างมีสติ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

แนะนำหนังสือ

ผมเชื่อว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คงอยากกระตุ้นให้ผู้อ่าน ได้เปลี่ยนชุดความคิดเรื่อง “ความสำเร็จ” ในยุคนี้ที่องค์ประกอบด้านต่างๆของธุรกิจ สังคม โลก ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดร.วสิษฐ์ ท่านเป็นนักวิชาการเชิงบริหารที่ผมรับรู้คุณลักษณะประจำตัวว่าเป็นคนเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ตกผลึกมาจากการประมวลข้อคิด ข้อมูลและคัดสรรสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 30 ปี จึงได้เห็นผลลัพธ์จากกลยุทธ์และกลวิธี การบริหารในภาคสนาม ทั้งมิติแง่ป้องกันและการแก้ปัญหาที่สำคัญก็คือ ในปัจจุบันสังคมธุรกิจได้พัฒนามาถึงยุค Digital 5.0 ซึ่งการใช้เทคโนโลยี AI และขยายผลกลไก Social Medai เพื่อสนองวิถีชีวิตมนุษย์และสังคมให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมความต้องการและความคาดหวังจาก อง์กรที่ต่างกัน แต่สามารถเข้าถึงและแสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลาย รูปแบบวิธีการดังนั้น การจึงเป็นโอกาสได้เรียนรู้เร็ว เจ็บไม่มากและพัฒนาไว ลดอุปสรรคด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว ซึ่งเหมาะมากในยุคนี้ ที่สังคมธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเร็ว เรียกว่าแม้ยุคนี้องค์กรและตัวบุคคลจึงต้องตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย กล้าทดลอง และพร้อมปรับตัวให้ทันการณ์-ทันเกม ก็มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด และอย่างชื่อหนังสือเนื้อหาหนังสือเล่มนี้จัดเป็น 5 หมวด รวม 30 บท ที่ครอบคลุมอย่างครบเครื่อง ได้แก่1.ถอดแบบความสำเร็จ2.พัฒนาคนให้เก่ง3.สร้างทีมให้แกร่ง4.เจาะแก่นการพัฒนากระบวนการ ให้ยอดเยี่ยมอย่างยั่งยืน5.สร้างผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมนับว่าได้รวมทุกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญและทบทวนตรวจสอบสภาวะที่เป็นอยู่ และพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จให้สุดอีกทั้งเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้แนะ 5 วิธีในการนำไปปรับใช้ให้เกิดผลดีได้จริง1. กำหนดเป้าหมายของการอ่านที่ชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาคนหรือองค์กรไปในทิศทางใด2. อ่านอย่างตั้งใจ มีการจดบันทึก สรุปประเด็นสำคัญ และประกายความคิดที่เกิดขึ้น เช่น บทที่ กล่าวถึง “ธรรมาภิบาล” ว่าเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนองค์กร หน่วยงาน และทีมงานให้มั่นคง3. ลองนำแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ รวมทั้งคำถามท้ายบท ไปทบทวนการปรับเปลี่ยน ตัวเองและทีมงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น4. ลงมือทำจริง อย่าปล่อยให้สิ่งที่ได้จากการอ่านเป็นเพียงแค่ทฤษฎี ลองนำเอาแนวคิด และเทคนิคต่างๆ ไปลงมือปฏิบัติจริงทั้งในชีวิตและการงาน5. หมั่นทบทวนผลลัพธ์ แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างยั่งยืน.........................ดำดิ่งสำรวจมหาสมุทรแห่งใจ เพื่อเปิดทางให้จิตดลบันดาลได้อย่างอิสระ กระจ่างชัดในสิ่งที่ขัดข้อง และดึงดูดแง่มุมด้านบวกมาสู่ชีวิต ปลดปล่อยชีวิตที่คลุมเครือสู่ชีวิตที่มีเป้าหมาย ปลดปล่อยความริษยาสู่แรงบันดาลใจ ปลดปล่อยสิ่งที่ "ฉันต้องทำ" สู่สิ่งที่ "ฉันสามารถทำได้"หนังสือเล่มนี้คือคำตอบที่ช่วยแนะนำวิธีการสร้างคอนเทนต์ที่ทรงพลัง ด้วยเทคนิคและโมเดลที่เข้าใจง่าย ผสมผสานกับ Generative AI เพื่อยกระดับการสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่าพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ของคุณให้เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้จริงนี่คือหนังสือที่ผู้นำและคนที่สนใจในธุรกิจทุกคนควรอ่าน คุณจะเห็นเลยว่าปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในงานของพนักงานในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร และพบว่าวิสัยทัศน์ของธุรกิจไม่ควรมุ่งเน้นไปยังผลกำไรรายไตรมาสหรือรายปี แต่ควรมุ่งเน้นไปยังการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายร่วมกันของทุกคน เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในองค์กร ซึ่งเมื่อเริ่มทำแบบนั้นได้แล้ว ผลกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืนจะตามมาอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยซีรีส์ "THE TRADERS" จากรายการ "The Conversation by TAM-EIG" ได้รับการออกแบบด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของทีม TAM-EIG เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของสุดยอดเทรดเดอร์อันดับต้น ๆ ของประเทศ 10 ท่าน ที่แม้ว่าแต่ละท่านจะมีเส้นทางที่แตกต่าง แต่ต่างก็มุ่งสู่ปลายทางเดียวกัน เป็นการบันทึกเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ผ่านการถ่ายทอดที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย โดยเรียบเรียงขึ้นใหม่จากบทสัมภาษณ์และประสบการณ์จริง ที่ไม่เพียงเป็นบันทึกเรื่องราวของความสำเร็จ แต่ยังรวมถึงบทเรียนจากความล้มเหลวบนเส้นทางที่มีขวากหนาม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้นักลงทุนทุกท่านที่มีใจรักในการลงทุนและการเทรด