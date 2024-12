คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แต่งตั้ง ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว”

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงปี 2558 – 2565 และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับการยกย่องจากสมาคมบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 สาขา The Best of CEO People Leader จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) รางวัล Leadership Excellence Award ประจำปี 2566 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA โดยได้รับการรับรองต่อเนื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน และมุ่งสู่มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) และมาตรฐาน A-HA (Advanced Accreditation Hospital)