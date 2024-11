The Skinov’e นวัตกรรมสกินแคร์จากเปลือกกล้วยหอมทองปทุม ผลงานวิจัยจุฬาฯ ที่ทำให้สิวเป็นเรื่องกล้วยๆ

กล้วย – ผลไม้พื้นถิ่นที่มีประโยชน์แทบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใบ ลำต้น ดอก (ปลี) ผลที่หลายคนชอบและมักรับประทานเป็นประจำเพื่อบำรุงสุขภาพ และแม้กระทั่งเปลือก! อย่างเปลือกกล้วยหอมทองปทุม ที่ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบ “เคล็ดลับผิวสวย” ซ่อนอยู่ และได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ “ฟิล์มใสรักษาสิวจากสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองปทุม”“เปลือกกล้วยหอมทองปทุมเป็นส่วนที่เรามองข้าม ส่วนใหญ่ก็ทิ้งเป็นของเหลือทางการเกษตร บ้างก็เอาไปทำเป็นปุ๋ย เราก็เลยลองเอาเปลือกกล้วยมาสกัดดู ก็พบว่าในเปลือกกล้วยหอมมีสารสำคัญในการต้านการอักเสบและฟื้นฟูผิว”หนึ่งในทีมวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวจากการศึกษา ทีมวิจัยพบว่าเปลือกกล้วยหอมทองปทุมมีสารต้านการอักเสบในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง ซึ่งสามารถยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ (NO) และสารก่อการอักเสบ TNF-α ได้ถึง 73%“กล้วยชนิดอื่นก็มีสรรพคุณทางธรรมชาติเช่นกัน แต่ปริมาณและความเข้มข้นของสารสำคัญในเปลือกกล้วยหอมทองปทุมนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า สามารถช่วยลดการอักเสบ ฟื้นฟูผิว และเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้วยชนิดอื่น ที่สำคัญ สารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน แต่มีความปลอดภัยมากกว่าและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว”การพบเคล็ดลับความงามจากเปลือกกล้วยหอมทองปทุมทำให้ทีมวิจัยต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มใสรักษาสิวและบรรเทาการอักเสบ ภายใต้ชื่อแบรนด์ The Skinov’e ซึ่งมาจากการผนวก 2 คำเข้าด้วยกัน คือ “Skin” และ “Innovation”“ผลิตภัณฑ์นี้เป็นนวัตกรรมในการดูแลผิว มีลักษณะเป็นฟิล์มใส บาง เบา ซึ่งผู้ใช้สามารถทาฟิล์มใสนี้บนใบหน้าหรือบริเวณผิวที่ต้องการ แล้วทิ้งไว้ได้เลยทั้งวัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความมันหรือความเหนียวเหนอะหนะ ล้างออกก็ง่าย”ปัจจุบัน นวัตกรรมฟิล์มใสรักษาสิวนี้ได้ มีจำหน่ายแล้วภายใต้แบรนด์ The Skinov’e และทีมวิจัยวางแผนที่จะขยายการผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมนี้ไปยังตลาดต่างประเทศด้วย“งานวิจัยและนวัตกรรมของเราส่งผลดีต่อผู้บริโภค ช่วยลดการใช้สารเคมีในการรักษาสิว และยังช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย กล้วยเป็นผลไม้ที่มีมากในประเทศ ดังนั้นการใช้เปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งในภาคการเกษตรก็เท่ากับเป็นการช่วยลดขยะและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs โดยเฉพาะด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” คุณบัดดารีหย๊ะกล่าวทิ้งท้ายผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้ที่ FaceBook page : TheSkinove’ https://www.facebook.com/profile.php?id=61562050121587&locale=th_TH