อิ่มท้อง อิ่มใจที่ 'CHEAT DAY by Modish' ร้านอาหารของหมอ อร่อยได้ทุกวัน ไม่รู้สึกผิด

หากพูดถึงอาหารสุขภาพ หลายคนอาจจะมองว่าจืดชืด ต้องมีแต่ผัก อกไก่ อาหารนึ่ง ๆ ต้ม ๆ และไม่อร่อย คอลัมน์ Good Health& Well-being จึงอยากจะแนะนำร้านนี้ให้ทุกคนได้รู้จัก ‘CHEAT DAY by Modish’ ร้านอาหารสุขภาพของคุณหมอ ที่บอกเลยว่าอร่อย! แถมกินแล้วไม่รู้สึกผิด ลบภาพจำว่าอาหารสุขภาพต้องไม่อร่อยไปได้เลยCHEAT DAY by Modish ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2020 หรือ 4 ปี มาแล้ว เป็นร้านอาหารที่เปิดโดยคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ซึ่งคอนเซ็ปต์ร้านคือ ‘อร่อย สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ราคาเข้าถึงได้’โดยเมนูแนะนำของร้านก็มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เมนูข้าวกะเพราไข่ดาว ข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือ ข้าวแกงกระหรี่หมูทอดทงคัตสึก็มีในเมนู สายผัก สายวีแกน คนชอบสเต็ก เบอร์เกอร์ พาสต้า สปาเกตตี ร้านนี้ถือว่ามีครบจบในที่เดียว“จุดเริ่มต้น คือ อยากทำร้านอาหารที่อร่อยและปลอดภัย อยากให้เป็นร้านอาหารสำหรับทุกคน เป็นสถานที่ให้คุณได้เติมความสุขและรอยยิ้ม ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่รักสุขภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ทานได้ หรือคนที่ทานอาหารปกติทั่วไปก็สามารถมาทานได้เช่นกัน ซึ่ง CHEAT DAY by Modish ถือว่าตอบโจทย์สำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกคน”“จุดเด่นของ CHEAT DAY by Modish คือเราจะเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ เลือกชนิดเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ไขมันน้อย ใช้นำมันรำข้าวและน้ำมันมะกอก ใช้กะทิธัญพืชและผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ ปรุงรสแต่พอดี ไม่ใช้ผงชูรส ใช้ผลิตภัณฑ์ดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ มีกรรมวิธีการปรุงที่ปลอดภัย แถมโภชนาการครบถ้วน ทุกเมนูจะมีแคลอรี่บอกไว้ทั้งหมด”“เรามีคติในการทำงานกันว่า เวลาจะทำอาหารให้คนกิน ต้องครบทั้ง 3 อิ่ม อิ่มแรกคือ อิ่มท้อง อิ่มท้องคือปริมาณสำคัญที่มันจะได้ให้พอเหมาะ พอควร ต่อมาคือ 2. อิ่มกาย สารอาหารต้องได้ จะกินแต่น้ำเข้าไปจนจุก สารอาหารไม่ได้ ร่างกายก็ไม่อิ่ม ร่างกายก็จะฟ้องออกมาด้วยการเกิดโรคต่าง ๆ 3. อิ่มใจ คือ อาหารที่กินต้องอร่อย ถ้ากินแล้วไม่อร่อย มันก็ไม่เกิดความสุข ใจคุณก็ไม่สุข ดังนั้นถ้าคุณอิ่มท้อง อิ่มกายและอิ่มใจได้ คุณก็จะมีสุขภาพองค์รวมที่ดี”“เพราะอาหารสุขภาพสมัยนี้คอนเซปต์ไม่เหมือนเดิมแล้ว อย่าไปคิดว่าอาหารสุขภาพต้องจืด ไม่อร่อย ต้องห้ามกินของทอด อยากให้ทุกคนเปิดใจลอง”เมนูข้าวอบหอมกรุ่นจากหม้อ เสิร์ฟคู่กับซี่โครงหมูตุ๋นเปื่อย ๆ นุ่มละลายในปาก ชูรสชาติความอร่อยด้วยพริกน้ำส้มยูซุ เปรี้ยวนิด ๆ กลมกล่อมที่สุด“มันฟรายส์” ทำจากมันธรรมชาติทั้ง 4 สี ได้แก่ มันสีม่วง มันสีส้ม มันสีเหลือง และมันสีขาว ทอดด้วยน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้ำมันรำข้าว กรอบ อร่อย เฮลท์ตี้ ไม่รู้สึกผิดสายเนื้อต้องเลิฟ เบอร์เกอร์ทำจากเนื้อ Grass Fed เนื้อนุ่มละมุน แถมไขมันต่ำเมนูที่รวมเครื่องแน่น ๆ แม้ไม่มีเนื้อสัตว์ แต่ก็อร่อยเหมือนข้าวคลุกกะปิแท้ ๆ คิดสูตรมาเพื่อเอาใจสายเฮลท์ตี้ สายวีแกน อร่อยได้แบบไม่มีคอเลสเตอรอลถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯจันทร์ - ศุกร์ 10.30 -22.00 น. (last order 21.30)เสาร์ - อาทิตย์ 11.00 -20.00 น. (last order 19.30)จันทร์ - ศุกร์ 07.30 - 20.00 น. (Last order 19.15 น.)เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น. (Last order 17.30 น.)#มีบริการส่งฟรี เฉพาะในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ >> https://www.modishfooddesign.co.th/ Facebook >> https://www.facebook.com/cheatdaybymodish