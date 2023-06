ศัลยแพทย์ตกแต่งร่วมยกระดับศัลยกรรมปลอดภัย ต้องเลือกให้เป็น

ปัจจุบัน คนไทยทั้งหญิงและชายเปิดรับศัลยกรรมมากขึ้นจากเดิมทำศัลยกรรมเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่อง เปลี่ยนเป็นการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจ เป็นการดูแลตัวเองอีกทางหนึ่ง และมีแนวโน้มว่าผู้ที่สนใจศัลยกรรมความงามจะมีอายุน้อยลงหรือเริ่มตั้งแต่ 25 ปี ส่งผลให้ธุรกิจศัลยกรรมความงามเติบโตตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน มีข้อมูลศัลยกรรมตกแต่ง โฆษณา และการหลอกลวงที่อาจก่อให้เกิดความสับสนและการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเกิดอันตรายถึงชีวิตกล่าวว่า “การผ่าตัดศัลยกรรมทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนบุคคลทั่วไป ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริงจนละเลยความเป็นจริงและความปลอดภัย สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศ จัดงาน Make Beauty Safe ศัลยกรรมปลอดภัย ต้องเลือกให้เป็น เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตัวเองก่อนทำการตัดสินใจ”กล่าวว่า “ปัจจุบัน สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยมีศัลยแพทย์ตกแต่งกว่า 400 รายชื่อสมาชิก ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุมัติและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งเป็นระยะเวลาของหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 7 ปี การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของศัลยแพทย์ตกแต่งและสามารถเลือกเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งความสวยงามและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน”Make Beauty Safe ศัลยกรรมปลอดภัย ต้องเลือกให้เป็น เป็นแคมเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของศัลยกรรมตกแต่ง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและกลุ่มอินฟลูเอ็นเซอร์ร่วมกันถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและข้อสังเกตด้านความปลอดภัยก่อนเข้ารับบริการศัลยกรรม ประกอบด้วยงานเสวนา Make Beauty Safe ศัลยกรรมปลอดภัย ต้องเลือกให้เป็น โดย ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ. นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ศีรษะคอและเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, อ. นพ. สุรเวช น้ำหอม ศัลยแพทย์ตกแต่ง หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พญ. ปวีณา ภาอาภรณ์ วิสัญญีแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ. วรวรรธน์ แก้ววิเชียร ศัลยแพทย์ตกแต่ง และพ.ต. นพ. ธีรภัทร์ ใจประสาท ศัลยแพทย์ตกแต่ง โดยมี คุณศกุนตลา เทียนไพโรจน์, คุณโยชิ รินรดา และคุณชาคริยา ภูมิพัฒน์ธนสกุล เจ้าของเพจ Seeyoufitgirl ร่วมพูดคุยบนเวที 3 หัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย- Make Beauty Safe ศัลยกรรมปลอดภัย ต้องเลือกให้เป็น- Breast Implant 101 เช็คความปลอดภัย ก่อนทำศัลยกรรมเต้านม- The Breast Talk ศัลยกรรมหน้าอกปลอดภัย เริ่มอย่างไรดีรวมทั้งการผลิตสื่อให้ความรู้ศัลยกรรมเต้านมปลอดภัย ร่วมกับอินฟลูเอ็นเซอร์ที่จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่องผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเช็คลิสต์ความปลอดภัยที่ http://cuts2.com/EfkEv แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนในบางส่วนจากบริษัทเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมหน้าอก กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเมนเทอร์ บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเมนเทอร์ ได้รับการไว้วางใจเป็นเครื่องมือแพทย์ซิลิโคนเสริมหน้าอกกว่า 30 ปี ใน 115 ประเทศทั่วโลก ใช้ในคนไข้กว่า 8 ล้านคน ด้วยมาตรฐานคุณภาพการผลิต และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่มีการสนับสนุนจากข้อมูลทางคลินิกระยะยาว