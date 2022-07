"HMB" สารอาหารเพื่อการดูแลกล้ามเนื้อผู้สูงวัยให้แข็งแรง

รู้หรือไม่ว่า ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น ยิ่งเสี่ยงต่อการพลัดตกหกหล้ม เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เราพามาทำความรู้จักกับ HMB มิติใหม่แห่งการดูแลมวลกล้ามเนื้อผู้สูงวัยให้แข็งแรงอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่แค่เสริมสร้าง แต่ยังมีส่วนช่วยชะลอการสลายของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติได้ด้วยมวลกล้ามเนื้อ คิดเป็น 75% ของน้ำหนักตัว จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย ถ้ามวลกล้ามเนื้อลดน้อยถอยลง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้สูงอายุที่มวลกล้ามเนื้อลดลงไปตามวัย ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ระบุว่า ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกล้มสูงถึง 27-42% ดังนั้น การดูแลสุขภาพมวลกล้ามเนื้อจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยได้อีกต่อไป!HMB หรือ เบต้า ไฮดรอกซี เบต้า เมทิลบิวไทเรต (beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) เป็นสารที่สังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนลิวซีน ที่พบได้ในกล้ามเนื้อ โดย HMB เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการพัฒนาขึ้นมาในแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งทำการศึกษาในกลุ่มนักกีฬาและพบว่า HMB มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างและชะลอการสลายของมวลกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างการฟื้นตัว การเพิ่มของมวลน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมัน (Lean Body Mass) และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยทั้งนี้โดยปกติแล้ว เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ปริมาณ HMB ในร่างกายก็อาจลดลงตามไปด้วย ยิ่งถ้ามีอาการอื่นแทรกซ้อน ไม่ว่าจะเป็นภาวะตึงเครียด การเจ็บป่วย การขาดสารอาหาร หรือการอักเสบ ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ทำให้มีการเร่งสลายตัวของมวลกล้ามเนื้อสูงขึ้น เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลนอกจากนี้ ปริมาณ HMB ที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อของร่างกายนั้นอยู่ที่ 1.5 กรัมต่อวัน แต่การจะได้รับ HMB ปริมาณดังกล่าวให้ครบถ้วน เราอาจจะต้องบริโภคไข่ไก่มากถึง 50 ฟอง หรือเนื้ออกไก่ 7 ชิ้น และอาจจะต้องรับประทาน อะโวคาโดถึง 3,000 ลูก หรือ กะหล่ำดอกปรุงสุก 6,500 ถ้วย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถบริโภคสิ่งเหล่านี้ได้ในทุกวันจากผลศึกษาในแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬา ปัจจุบันมีการนำ HMB มาต่อยอดพัฒนาเป็นสารอาหารเพื่อการดูแลมวลกล้ามเนื้อผู้สูงวัยให้แข็งแรง โดยมีส่วนประกอบสำคัญอย่าง HMB ที่ช่วยชะลอการสลายของกล้ามเนื้อ และโปรตีนคุณภาพดีหลายชนิดที่ช่วยในด้านการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะมวลกล้ามเนื้อนั้นสำคัญ เราจึงต้องดูแลให้ดีตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ที่นอกจากการทานอาหารหลัก 5 หมู่ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และพักผ่อนอย่างเพียงพอ การเสริมด้วยอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีที่หลากหลาย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้สูงวัยยังคงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุขรู้จัก HMB เพิ่มเติมได้ที่ FB : Abbott Nutrition Care https://www.facebook.com/EnsureThailand เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB คลิก https://bit.ly/3yKISpA 1.การพยากรณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี2560-2564สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข2. Nissen SL, Abumrad NN. J Nutr Biochem. 1997;8:300-311.3. Kuriyan R, et al. Exp Gerontol. 2016;81:13-18.4. De Luis DA, et al. Nutr Hosp. 2015332(1):202-2075. Olveira G, et al. Clin Nutr. 2016335(5):1015-10226. Malafarina V, et al. Maturitas. 2017;101:42-50.7.Deutz NE., et al. Clin Nutr. 2013;32(5):704-12.8. Wilson, et al. Nutr Metab (Lond). 2008;59. Vukovich, et al. J Nutr. 2001;131(7)10. Alfonso J. Cruz-Jentoft 2017;18(1-5)11.Wilson J Int Soc Sports Nutr. 2013(Advertorial)