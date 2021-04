นอนอย่างไรชีวิตดีขึ้น สดใสแข็งแรง-ทำงานดี / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

นี่ถ้าเลือกได้ก็คงอยากนอนต่อ ยิ่งถ้าเป็นวันหยุดก็มักจะตื่นสายกว่าปกติ บางคนก็ยอมไม่กินอาหารเช้า แล้วไปกินรวมในมื้อกลางวันแต่ศาสตร์ด้านการนอนบอกว่า การอดนอนหรือนอนไม่เต็มที่ แล้วหวังจะไปนอนชดเชยตอนวันหยุดนั้น ไม่มีผลครับ เพราะร่างกายไม่ยอมรับการเหมารวมชดเชยการนอนแบบนั้นที่ญี่ปุ่นถึงขนาดคำว่า “เคยเป็นศัพท์ยอดฮิตกันเลย แสดงว่าคนจำนวนมากที่นั่นก็มีอาการ “นอนไม่พอสะสม” เป็นปัญหาต่อร่างกายและจิตใจอยู่เหมือนกัน จนมีธุรกิจบริการเกิดขึ้นสนใจเรื่องนี้และมองปัญหาเป็นโอกาส จึงก่อตั้งสถาบันบำบัดการนอนและแก้ไขบุคลิกภาพ พรอสเพอร์บิวตี้ ที่กรุงโตเกียว หลังจากศึกษาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนและพฤติกรรมการนอนจนเชี่ยวชาญ แล้วประมวลเป็นศาสตร์แห่งการเพื่อให้คำแนะนำช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนอนที่ดี มีผู้ไปรับบริการแล้วกว่า 5,000 คนด้วยความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้ มัตสึโมโตะ จึงได้เขียนเป็นหนังสือที่น่าสนใจและถูกใจคนที่อยากปรับปรุงไลฟ์สไตล์ให้เกิด “การนอนที่มีคุณภาพ”หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีปฏิบัติที่จะเพิ่มคุณภาพการนอน ด้วยเทคนิคคือการเข้าสู่ระดับ “หลับลึกที่สุด” ได้รวดเร็วภายใน 30 นาที เมื่อเริ่มนอนหลับ และรักษาสภาวะหลับลึกได้เป็นระยะเวลาหนึ่งคนที่นอนในตอนแรก คือหลับยังไม่สนิท หรือกว่าจะหลับลึกได้ก็ใช้เวลานาน แสดงว่ายังมีปัญหาการนอนแล้วล่ะแล้วถ้าถามว่า คนเราควรนอนคืนละกี่ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับกันก็คือ 7-8 ชั่วโมงโดยเฉพาะถ้าเริ่มนอนเวลาประมาณ 22.00 น. นับเป็นนาทีทอง ที่เตรียมร่างกายไปสู่การหลับลึก และประมาณ 24.00 น. ต่อมใต้สมองจะหลั่งสารGrowth Hormone ซึ่งเป็น “สารชะลอความแก่” ก็ยิ่งดีแต่มัตสึโมโตะ ยืนยันด้วยประสบการณ์ตัวเองว่า การเพิ่มคุณภาพการนอน ช่วยลดเวลานอนให้น้อยลงได้ เพราะแม้แต่บางคนที่นอนแค่ 4-5 ชั่วโมง ก็ยังมีความสดชื่น ไม่ง่วงตอนกลางวันเพราะเมื่อคุณภาพการนอนสูงขึ้น สมาธิจะดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จนทำงานเสร็จเร็วขึ้น จึงมีเวลาว่างมากขึ้นขณะเดียวกัน การนอนอย่างมีคุณภาพ ยังมีผลให้ร่างกายได้ฟื้นฟู ผิวพรรณจึงดีขึ้น แม้แต่รอยคล้ำใต้ตาก็หายไปด้วยเพื่อจะให้เกิดการนอนอย่างมีคุณภาพ ก็ต้องเข้าสู่ระยะหลับลึกที่สุด ภายใน30นาที เมื่อเริ่มนอนหลับ ซึ่งมี 3องค์ประกอบ ในหนังสือเล่มนี้อธิบายชัดและมีรูปประกอบช่วยให้เข้าใจง่าย สรุปก็คือเพื่อแก้อาการสมองล้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการนอนไม่หลับลึก การนวดศีรษะก็ช่วยผ่อนคลายสมองให้หายล้าได้การยืดเส้นยืดสายจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เป็นผลให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และการประคบอุ่นดวงตา ก็ช่วยแก้อาการตาล้าของคนทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของดวงตา ช่วยแก้สมองล้าด้วยซึ่งมีผลมากต่อคุณภาพการนอน เช่น ฝุ่นใต้เตียง เครื่องนอน อุณหภูมิ กลิ่น เป็นต้น ห้องนอนควรมีสภาพที่ส่งเสริมการนอน มีความสะอาด สดชื่น เย็นสบายมัตสึโมโตะ บอกว่า” เป็นสาเหตุใหญ่อีกอย่างหนึ่งของอาการสมองล้า โดยเฉพาะการมีเรื่องกังวลใจเธอแนะนำให้นำเรื่องกังวลออกจากหัว โดยใช้กระดาษหรือสมุดโน้ต 1 หน้ามาแบ่งครึ่งแนวตั้ง แล้วเขียนประเด็นที่กังวลลงบนซ้ายของกระดาษ เมื่อประเด็นไม่ฟุ้งในหัว จึงลดความกังวลได้พอควรแล้วก็ให้เขียนความคิดลงด้านครึ่งขวาของกระดาษ แล้วความคิดที่จิตใต้สำนึกก็จะเปลี่ยน ความเครียดจะลดลงนอกจากนี้ ยังแนะให้ผ่อนคลายสมองโดยการนั่งทำสมาธิแบบย่อ 10 นาทีและหายใจเข้าออกช้าๆ อาจเปิดเทปเสียงธรรมชาติน้ำไหลหรือเสียงเพลงเบาๆ ไปด้วยถ้าเลือกทำสมาธิฉบับย่อ 1 นาที ให้หลับตา สูดลมหายใจเข้า 6 วินาที กลั้นไว้ 3 วินาที แล้วหายใจออก 10 วินาที โดยให้รู้สึกเหมือนท้องหายใจ ให้ทำทุกขั้นตอนซ้ำ 3 รอบหากใครไม่ถนัดทำสมาธิ ผู้เขียนก็แนะให้ใช้ความรู้สึกบอกกับบุคคลและสิ่งรอบตัวที่สร้างผลดีให้กับเราเพื่อให้องค์ประกอบในการเพิ่มคุณภาพการนอนเกิดขึ้น จึงควรสร้างนิสัยที่ส่งเสริมการนอนหลับที่ดีในทุกด้านของชีวิต ดังนี้เพื่อจัดระบบนาฬิกาชีวิตให้อยู่ตัว*ตื่นเช้า ให้ร่างกายโดนแดดทันที* กินอาหารเช้า กระตุ้นให้กระเพาะและลำไส้ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วงบ่ายมัตสึโมโตะสรุปว่า หลายคนเมื่อเปลี่ยนวิธีการนอนให้มีคุณภาพ แม้ภายใต้เวลาอันจำกัด สุขภาพกายและใจจะดีขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนั้น บางวันอาจมีธุระยุ่งจนต้องนอนดึก แต่เมื่อเราปรับความพร้อม ทั้งสมองผ่อนคลาย ระบบเลือดไหลเวียนดี และสภาพห้องนอนเอื้ออำนวย ย่อมส่งเสริมให้ “นอนอย่างมีคุณภาพ” คือ “หลับลึก” ได้ไว ร่างกายก็ได้นอนพอเพียง มีความสุขกาย สบายใจ..................................................................ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ เคล็ดลับหลับสนิท X3ผู้เขียน มัตสึโมโตะ มิเอะผู้แปล อาภากร รุจิรไพบูลย์สำนักพิมพ์ เนชั่นบุุคส์ บาทนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่เปี่ยมด้วยความลึกซึ้ง สมสมัย ร่วมสมัย และแยบยลในทุกคำสอน มาบูรณการเป็นรูปธรรม ในแนวจิตวิทยา โดยเป็นหลักสำคัญของคำว่า "พุทธจิตวิทยา" ที่เน้นการเรียนรู้เข้าใจตัวเราอย่างแท้จริงหุ้น Avengers Infinity Stockผู้เขียน : ผศ.ดร. บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศสำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How Toราคา : 205.00 บาทหนังสือภาคต่อของนักเขียนที่อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของการลงทุนในหุ้นแบบ Macro Investor (MI) หรือการลงทุนที่นำข่าวสารเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และการเมือง มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและจับจังหวะในการลงทุน