5 อันดับรองเท้าวิ่ง ยี่ห้อไหนดี

1.รองเท้าวิ่ง Nike Air Zoom Pegasus 37รองเท้าวิ่งที่ Nike ทำออกมาเพื่อเค้นความเร็วโดยเฉพาะ จัดอยู่ในประเภทรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ หัวใจสำคัญที่ทำให้รองเท้าคู่นี้ติดอันดับเลยก็คือ Zoom Air Bag ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Nike อัดอากาศเข้าไปด้านในแบบเต็มทั้งแผ่น ทำให้รองเท้าสปริงตัวเมื่อได้รับแรงกระแทกขณะวิ่ง คืนพลังงานได้ดีกว่า Nike Pegasus 36 อีกด้วย ทำให้นักวิ่งไม่ต้องออกแรงวิ่งมาก และยังสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปทรงของรองเท้าที่โค้งงอ รองรับสรีระเท้าทุกองศาการเคลื่อนไหว 2.รองเท้าวิ่ง Adidas Ultraboost 20รองเท้าUltraboost รุ่นที่ 20 นี้เป็นการ Collabกันระหว่าง Adidas และห้องปฏิบัติการแห่งชาติในสหรัฐฯ ถึงกับไปขึ้นพื้น Boost ที่ปราศจากแรงโน้มถ่วงที่สถานีอวกาศนานาชาติเลย จุดเด่นของคู่นี้ก็คือน้ำหนักที่เบามากๆ และการถักหน้าผ้าอัปเปอร์ เพราะ Adidas จัดเรียงเส้นใยผ้าให้แม่นยำและละเอียดในระดับหน่อยมิลลิเมตรด้วยเทคโนโลยี TFP (Tailored Fiber Placement) ช่วยให้รองเท้ายกกระชับและซัพพอร์ทเท้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว ในส่วนของพื้นโฟม Boost ได้เสียงจากนักวิ่งหลายคนว่าเป็นชิ้นส่วนที่สปริงตัวแล้วก็คืนพลังงานได้อย่างดีเช่นกัน 3.รองเท้าวิ่ง New Balance Fresh Foam 1080 v10อีกหนึ่งรองเท้าวิ่งจากค่าย New Balance ที่แบรนด์ใช้เทคโนโลยี Fresh Foam ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไลน์รองเท้าวิ่งหลายๆไลน์ของแบรนด์เลย อย่างเช่น 1080v9, Zante, Vongo, Lazrแล้วก็ Arishiเป็นต้น แต่สาเหตุที่ทำให้รุ่นนี้ติดอันดับนอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์รองเท้าเองแล้วก็ยังมีดีไซน์พ่วงเข้ามาด้วย พื้นโฟมรุ่นนี้จะเป็นพื้น Fresh Foam X ความพิเศษของมันก็คือความนุ่ม ที่แบรนด์บอกเองเลยว่าทุกยูนิตของพื้นโฟมจะให้สัมผัสกระชับที่ดีที่สุด ยืดหยุ่น และรองรับแรงกระแทกได้ดีมากๆ อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาหวิว ไฮไลท์ดีไซน์รองเท้าที่ครองใจทุกคนจะอยู่ที่พื้น Misdoleเพราะแบรนด์ใช้วิธีการตัดด้านข้างโฟมด้วยเลเซอร์ ให้เป็นรูปเรขาคณิตและมีรูอากาศด้านในเพิ่มประสิทธิภาพให้รองเท้านุ่มเด้งมากขึ้นไปอีก4.รองเท้าวิ่ง Asics Gel-Nimbus 22ปกติถ้าเราจะเลือกรองเท้าวิ่งจากแบรนด์ Asics ตระกูลแรกที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ Gel-Nimbus ซึ่งเป็นเทคโนโลยี GEL ที่แบรนด์เคลมว่าเบาเหมือนก้อนเมฆ (Nimbus) เทคโนโลยีสำคัญของรองเท้าวิ่งคู่นี้อยู่ที่แบรนด์ได้ย้าย Flytefoam Propel ไปไว้ตรงตำแหน่งที่ไกล้พื้นเพื่อรองรับแรงกระแทกและส่งแรงกลับให้แก่นักวิ่ง ผสานพื้นรองเท้าเข้าหากันด้วยวัสดุเจล รับน้ำหนักและช่วงให้สรีระเท้าเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้จะเป็นเจล แต่น้ำหนักเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 255 กรัมเองนะ5.รองเท้าวิ่ง Skechers GO run Forza 4รองเท้าวิ่งในสาย light weight stability ที่เฟิร์ม เด้ง และเบา จริงๆคู่นี้สามารถใช้งานอย่างอื่นนอกจากวิ่งได้อีกด้วย จะใส่เทรนด์ก็ได้ หรือจะใส่เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพก็ได้ เหมาะกับคนที่มีสรีระเท้าทุกรูปแบบรวมไปถึงรูปเท้าแบน คู่นี้วิ่งได้ไกลถึง 42 กิโลเมตร แต่ต้องผ่านการ run-in ก่อน 10 กิโลเมตรแรก รองเท้าถึงจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ รองเท้ามีโฟมถึง 2 ชั้น คือ Hyper Burst คืนอัตราเร่งที่ฝั่งเท้าด้านนอก กับอีกที่คือ Ultra Flight อยู่บริเวณด้านใน รองรับน้ำหนักอุ้งเท้าและป้องกันเท้าล้ม