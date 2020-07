หนุนชีวิต-ทำงานให้ได้ดี ต้องสร้างนิสัยแบบใด / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารทางสังคม ทำให้ผู้คนสามารถรับรู้ เรียนรู้ เลียนแบบและเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลต่อการมีปฏิกิริยาหรือแสดงออกของคนในสังคมทางโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในเกมการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ได้มีเฉพาะคู่แข่งหรือคู่กรณี แต่ยุคดิจิทัลไม่ธรรมดาในทางสังคมยุคนี้ จึงกล่าวได้ว่ามีสภาวะที่เรียกว่าไม่มีความลับ เพราะมีช่องทางสืบค้น เชื่อมโยงและต่อยอด แล้วบอกต่อหลายทอดไม่มีความเกรงใจ สังคมโซเชียลที่ได้ข้อมูล ไม่ว่าจะ “จริงแท้” หรือ “จริงเทียม” ก็พร้อมจะมี “ฝ่ายแฉ” และมี “ฝ่ายเชียร์” ออกมาปกป้องหรือชื่นชมอย่างไม่เกรงใจกันไม่มีข้อจำกัด คู่กรณีที่กลายเป็นคู่แข่งยุคนี้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศ วัย ไม่เกี่ยงขนาดว่าตัวเล็ก-ตัวใหญ่ เช่น กิจการระดับ Start-up ที่มีไอเดีย มีการสร้างสรรค์ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างธุรกิจ Fin Tech มาแทรกตลาดจนยักษ์ใหญ่อย่างธนาคารก็ยังอยู่ไม่สุขโอกาสนี้ ผมจึงขอนำแนวคิดที่น่าสนใจจากหนังสือ “10X YOUR INCOME” ของ Brian Tracy และ Michael Bolduc มาสร้างเสริมแนวทางพัฒนาชีวิตและการทำงานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความถดถอย ผันผวนของเศรษฐกิจยุคนี้หลักสำคัญที่ขอบอกด้วยความมั่นใจว่า เราคุ้นเคยกับข้อคิดนี้ แต่ทำจริงหรือเปล่าลองตอบตัวเองดู....แน่นอนครับ การใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายหรือเป้าหมายไม่ชัดเจน ก็คือ การเสียเวลาให้ผ่านไปแต่ละวันอย่างไม่มีความหมายการจดจ่อ (Focus) มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงและชัดเจน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้บรรลุเป้าหมายทุกเรื่องในชีวิตดังนั้น อย่าปล่อยให้เสียโอกาสดี ๆ ในชีวิต เพราะไม่มีการวางแผนชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนโบราณจึงมีคำสอนจี้ใจว่า.....“การไม่วางแผน คือการวางแผนที่จะล้มเหลว”ไมเคิล โบลดัก โค้ชชั้นนำระดับโลก เล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า เขาตระหนักรู้ว่าการตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจน แล้วมีการเขียนเป็นบันทึกลงบนกระดาษ มันเท่ากับได้ตั้งโปรแกรมลงในจิตใต้สำนึก“สิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างพลังในตัวเอง ทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของผม จะทำงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกขณะ ทุกวัน”ด้วยอำนาจของจิตที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย จะเป็นพลังดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ในชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย พร้อมกับการได้แนวคิดและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมไปสู่เป้าหมายก็จะเกิดขึ้นขณะที่ตัวเองจะกลายเป็นคนกระตือรือร้น และตระหนักรู้สิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นถ้าจะให้ครบเครื่องมองเป็นกระบวนการ จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ1.การเขียนเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความเชื่อคุณธรรมและจุดมุ่งหมายสำคัญในชีวิต2.เขียนแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ โดยเริ่มจากการกำหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์หรือ Positioning ที่เหมาะกับทิศทางและศักยภาพความพร้อมของตัวเรา3.การจัดลำดับความสำคัญ ก่อน-หลังของสิ่งที่ต้องทำ4.มีสมาธิจดจ่อ (Focus) และตั้งมั่นในสิ่งที่ต้องการในชีวิต5.เรียนรู้และสรุปบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จ ในการใช้กลยุทธ์ทั้งของตัวเองและคนอื่นการมีเป้าหมายในชีวิตและการงานอย่างเป็นระบบย่อมเป็นเรื่องที่ต้องฝึกและมีความมุ่งมั่นเอาจริง ซึ่งบางครั้งต้องฝ่าฟันอุปสรรค ความลำบากเหล่านี้จึงเป็นเสมือนต้นทุนหรือ “ราคาของความสำเร็จ” ที่ต้องจ่ายก่อนจะมีความสุขกับความสำเร็จชีวิตจึงไม่เหมือนร้านอาหารเลิศหรู ที่คุณสั่งเมนูเด็ดมากินก่อนเรียกบริกรมาเช็กบิลจ่ายเงินแต่ชีวิตคนเราเหมือนเจอร้านอาหารริมทาง ที่ต้องจ่ายค่าอาหารก่อน แล้วค่อยไปหาที่นั่งกินให้สบายท้องผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ จึงย้ำว่าต้องตัดสินใจว่า “คุณต้องการอะไร” แล้วเขียนเป้าหมายนั้นให้ชัดเจน แล้ววางแผนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย และทำตามแผนนั้นทุกวันเขายืนยันด้วยผลการวิจัยว่า95% ของสิ่งที่ทำทุกวันจะกำหนดนิสัยคุณ และพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่สามารถ “พัฒนานิสัยที่ส่งเสริมเป้าหมายให้สำเร็จ”โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสัยที่สำคัญที่สุดก็คือ “นิสัยในการตั้งเป้าหมาย”ทั้งนี้ ยังต้องเสริมด้วยการรู้จักเรียนรู้ความผิดพลาด รู้จักมองโลกในแง่ดี กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรค เอาชนะความกลัวและกล้าตัดสินใจอย่างไม่ลังเลสงสัยนโปเลียน ฮิลล์ จึงกล่าวไว้ในหนังสือยอดนิยมอมตะเรื่อง “คิดแล้วรวย” (Think and Grow Rich) ว่า“ก่อนที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นในชีวิตใครสักคน เขาคนนั้นต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ชั่วคราว หรือแม้แต่ความล้มเหลว”สอดคล้องกับที่ วินซ์ ลอมบาร์ดี กล่าวว่า “สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณล้มหรือไม่ แต่อยู่ที่คุณลุกขึ้นอีกครั้งหรือไม่”เพราะคุณสมบัติหนึ่งที่รับประกันความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การใช้ชีวิต ก็คือ พลังใจที่ไม่เคยถดถอย และความตั้งใจจะเดินหน้าต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จนกว่าคุณจะทำสำเร็จ 