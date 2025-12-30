"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้

LuminDrive ทีมพัฒนาสัญชาติไทยประกาศความพร้อม "Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวแบบ FMV (Full Motion Video) กึ่งสยองขวัญ เตรียมวางหน่ายบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 9 มกราคมนี้
Love Love Mystery Club คือเกมจีบสาวสไตล์ Full Motion Video (FMV) ที่ให้ผู้เล่นหลอมรวมเข้ากับเรื่องราวแบบโต้ตอบ ผ่านภาพและเสียงที่ถ่ายทำจริง ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมสืบสวนในโรงเรียนมัธยม ที่จะต้องคลี่คลายความลับในเงามืดของโรงเรียน ผ่านความสัมพันธ์กับสาว ๆ หกคนที่มีนิสัยและอดีตแตกต่างกันไป
ตัวเกมจะดำเนินเรื่องผ่านภาพยนตร์แบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยใช้นักแสดงจริง ถ่ายทำในสถานที่จริง ด้วยมุมกล้องมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ให้ผู้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศไทยที่ละมุนแต่ลึกลับ ค้นพบความรักและปริศนาสุดสยองในโรงเรียน ผ่านระบบเลือกเส้นทางที่จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องในทิศทางที่แตกต่างกัน จะจบแบบโรแมนติกหรือแบบดาร์กขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่น
โปรเจ็กต์เกม Love Love Mystery Club เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคุณศรุต ทับลอย ผู้สร้างเกมสยองขวัญชื่อดังอย่าง Home Sweet Home และคุณบัญชร วรเศรษฐ์อารี ผู้กำกับซีรีส์ดังอย่าง KinnPorsche The Series และยังได้นักแสดงรุ่นใหม่มาร่วมโปรเจ็กต์ อาทิ ขมิ้น มณิภา (อดีต BNK48) รับบท "เฟิร์น" เด็กสาวผู้คลั่งไคล้เรื่องลึกลับ, แซนดี้ ปุณยวีร์ รับบท "กระเฉด" สาวอินโทรเวิร์ตที่รักการวาดภาพ, ขนม กรกนก รับบท "วุ้น" สาวเนิร์ดที่ชื่นชอบการทดลองวิทยาศาสตร์ และยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย
"Love Love Mystery Club" เตรียมวางหน่ายบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 9 มกราคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Love Love Mystery Club
