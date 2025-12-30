xs
xsm
sm
md
lg

"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



LuminDrive ทีมพัฒนาสัญชาติไทยประกาศความพร้อม "Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวแบบ FMV (Full Motion Video) กึ่งสยองขวัญ เตรียมวางหน่ายบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 9 มกราคมนี้

Love Love Mystery Club คือเกมจีบสาวสไตล์ Full Motion Video (FMV) ที่ให้ผู้เล่นหลอมรวมเข้ากับเรื่องราวแบบโต้ตอบ ผ่านภาพและเสียงที่ถ่ายทำจริง ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมสืบสวนในโรงเรียนมัธยม ที่จะต้องคลี่คลายความลับในเงามืดของโรงเรียน ผ่านความสัมพันธ์กับสาว ๆ หกคนที่มีนิสัยและอดีตแตกต่างกันไป


ตัวเกมจะดำเนินเรื่องผ่านภาพยนตร์แบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยใช้นักแสดงจริง ถ่ายทำในสถานที่จริง ด้วยมุมกล้องมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ให้ผู้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศไทยที่ละมุนแต่ลึกลับ ค้นพบความรักและปริศนาสุดสยองในโรงเรียน ผ่านระบบเลือกเส้นทางที่จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องในทิศทางที่แตกต่างกัน จะจบแบบโรแมนติกหรือแบบดาร์กขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่น


โปรเจ็กต์เกม Love Love Mystery Club เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง​คุณศรุต ทับลอย ผู้สร้างเกมสยองขวัญชื่อดังอย่าง Home Sweet Home และ​คุณบัญชร วรเศรษฐ์อารี ผู้กำกับซีรีส์ดังอย่าง KinnPorsche The Series ​และยังได้นักแสดงรุ่นใหม่มาร่วมโปรเจ็กต์ อาทิ ขมิ้น มณิภา (อดีต BNK48) รับบท "เฟิร์น" เด็กสาวผู้คลั่งไคล้เรื่องลึกลับ, แซนดี้ ปุณยวีร์ รับบท "กระเฉด" สาวอินโทรเวิร์ตที่รักการวาดภาพ, ขนม กรกนก รับบท "วุ้น" สาวเนิร์ดที่ชื่นชอบการทดลองวิทยาศาสตร์ และยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย


"Love Love Mystery Club" เตรียมวางหน่ายบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 9 มกราคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Love Love Mystery Club










*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้
"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้
"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้
"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้
"Love Love Mystery Club" เกมจีบสาวไทย FMV วางจำหน่าย 9 ม.ค.นี้
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น