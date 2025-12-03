“ลิซ่า” ขอซีทรูเบาๆในงาน Louis Vuitton

เป็นคนที่เอาอยู่ทุกชุดจริงๆสำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ล่าสุดไปร่วมงานของแบรนด์คู่บุญ Louis Vuitton กับชุดซีทรูสุดชิค เรียกได้ว่าถ้าไม่เก๋จริงคงเอาไม่อยู่
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา ลิซ่า ได้ไปร่วมงานอีเวนต์ Louis Vuitton Visionary Journey ที่จัดขึ้นที่เกาหลีใต้
งานนี้ ลิซ่า มาในชุดของ Louis Vuitton Spring 2026: Home Sweet Home Collection ที่ออกมาจากรันเวย์แบบไม่ได้ดัดแปลงใดๆ กับชุดซีทรูเผยให้เห็นบราอย่างชัดเจน พร้อมกับผมลอนหยิกส่งให้เธอดูเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิต
งานนี้ได้รับเสียงตอบรับจากชาวเน็ตค่อนข้างดีทีเดียวว่า ลิซ่า ทำให้ชุดดูน่าสนใจขึ้นมากและสามารถขึ้นรันเวย์เดินแทนนางแบบได้เลย