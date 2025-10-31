ชาวเน็ตใจทราม “ลิซ่า” โพสต์ภาพครอบครัวแต่โดนวิจารณ์แรง

เพิ่งปิดฉากการแสดงคอนเสิร์ตของสาวๆ BlackPink ที่เมืองไทยไปได้อย่างสวยงาม “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ก็เลยขอโพสต์ภาพความทรงจำเป็นที่ระลึกเมื่อครอบครัวมาให้กำลังใจกันพร้อมหน้า แต่งานนี้ชาวเน็ตบางคนถึงกับวิจารณ์แรงจนโดนบางส่วนโจมตีว่าใจทรามกันเลยทีเดียว
BlackPink ได้มาเปิดคอนเสิร์ต Deadline เป็นเวลา 3 วันที่สนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถาน ทำเอาแฟนๆเต็มอิ่มกันถ้วนหน้า
เมื่อคอนเสิร์ตจัดขึ้นที่ประเทศบ้านเกิดบรรดาเพื่อนๆและครอบครัวของ ลิซ่า จึงพร้อมหน้าไปให้กำลังใจ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมกันนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวลงในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม
งานนี้ใน X มีทั้งคนที่ชื่นชมถึงความน่ารักและความอบอุ่น แต่ขณะเดียวกันก็มีคนจับผิดพร้อมวิพากษ์วิจารณ์แรง
โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ ลิซ่า ถ่ายกับพ่อบุญธรรมที่แสดงความรักด้วยการกอดกัน แต่งานนี้ชาวเน็ตใจทรามได้จับผิดองศามือของพ่อลิซ่า ระบุว่าดูไม่เหมาะสม
“พ่อบุญธรรมผิวขาวควรดูว่ามือของเขาวางตรงจุดไหนบนตัวลูกสาวชาวเอเชีย ลิซ่าควรอยู่ห่างจากเขาไว้“
”เกิดอะไรขึ้นกับการวางมือไว้ตรงนั้น“
อย่างไรก็ตาม แฟนๆและชาวเน็ตก็ได้ออกมาปกป้อง ลิซ่าและครอบครัวจากความคิดเห็นที่แสดงความเกลียดชัง โดยหลายคนเตือนว่าไม่มีอะไรผิดที่พ่อแม่จะแสดงความรักต่อลูกๆ ของพวกเขา
“เราอาจจะเกลียดผู้ชายอะไรแบบนั้น แต่พวกคุณบางคนไม่เข้าใจจริงๆเหรอว่าทำไมผู้ชายบางคนไม่ได้พยายามจะล่วงเกินลูกสาวตัวเอง???? ใช่แล้ว วางโทรศัพท์ลงแล้วไปพบจิตแพทย์กันบ้างนะ!“
“ฉันไม่ชอบเธอ แบบว่าไม่ชอบเลย แต่พวกคุณลุกล้ำความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อเธอได้อย่างน่าขยะแขยงมาก นั่นมันพ่อเธอนะ“
“นั่นคือผู้ชายที่เลี้ยงเธอมา นั่นคือพ่อของเธอ พ่อเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมองลูกสาวด้วยความรัก น่าเศร้าที่คนพวกนั้นไม่มีพ่อที่น่ารักในชีวิตจริง“