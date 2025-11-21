"Genshin Impact" เปิดตัวเวอร์ชันจันทราที่ 3 อัปเดต 3 ธ.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 3 "'บทเพลงของดวงจันทร์สุญตา: เพลงสลับฉาก' - ลำนำล่องราตรีสุดแดนเหนือ" สานต่อเรื่องราวของ Nod-Krai พร้อมร่วมทีมกับ Durin มังกรผู้มีรูปแบบการต่อสู้สองรูปแบบ เตรียมอัปเดตในวันที่ 3 ธันวาคมนี้
หลังจากที่ผู้ล่าจันทราพ่ายแพ้ไป เมือง Nasha ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยบรรยากาศอันคึกคักของคืนจันทราธิษฐาน ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับการเฉลิมฉลอง เยี่ยมชมบูธเกมต่าง ๆ และบันทึกความทรงจำอันล้ำค่าลงในสมุดสะสมแสตมป์ที่ระลึก เพื่อซึมซับทุกช่วงเวลาอันล้ำค่าก่อนที่ Damselette จะกลับคืนสู่ดวงจันทร์ ท่ามกลางงานเทศกาล แขกที่ไม่คาดคิดอย่างสมาคมแม่มดก็ได้ปรากฏตัวขึ้น Alice แม่ของ Klee และ Nicole Reeyn ผู้ที่เคยชี้นำนักเดินทางเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของ Fontaine ได้เผยตัวออกมาพร้อมข่าวที่น่าตกใจ: พรมแดนของ Teyvat กำลังขาดความเสถียรภาพ และเงามายาประหลาดกำลังปรากฏตัวขึ้นทั่ว Nod-Krai ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับ Albedo, Durin และผู้พเนจรเพื่อไขปริศนาที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ เมื่อทำเควสต์เทพเจ้านี้สำเร็จ จะได้รับ 500 Primogem เป็นรางวัลพิเศษแบบจำกัดเวลา
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นคือ Durin ผู้ใช้ดาบธาตุไฟระดับ 5 ดาวมาพร้อมการต่อสู้ที่โดดเด่นสองรูปแบบ ที่เป็นได้ทั้งสายซัพพอร์ตทีมและสายดาเมจที่แข็งแกร่ง เดิมทีเขาคือมังกรจากโลกนิทาน Simulanka แต่ภายหลังได้รับร่างกายมนุษย์ผ่านการเล่นแร่แปรธาตุของ Albedo และการถ่ายโอนพลังงานจากหัวใจของมังกรอสูร Durin ซึ่งต้นกำเนิดอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้ Durin มีพลังสองรูปแบบ: แบบหนึ่งสะท้อนจิตวิญญาณบริสุทธิ์แห่ง Simulanka ช่วยสนับสนุนทีมโดยการลดความต้านทานธาตุของศัตรูและสร้างความเสียหายไฟวงกว้าง ส่วนอีกแบบนั้นอัดแน่นด้วยพลังแห่ง Abyss เชี่ยวชาญการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวที่รุนแรง พร้อมเสริมความเสียหายจากปฏิกิริยาระเหยและละลายของตนเอง การสำเร็จเควสต์ระดับตำนานของ Durin จะเปิดเผยความลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับมังกรและสมาคมแม่มด พร้อมมอบรางวัลพิเศษสำหรับ Durin อีกด้วย
เวอร์ชันจันทราที่ 3 ยังมาพร้อมการอัปเดตใหญ่สำหรับระบบ "ตัวละครมนตรา" ซึ่งเป็นการเสริมความสามารถให้กับตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสมาคมแม่มด โดย Durin ร่วมด้วย Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl และ Sucrose จะสามารถกลายเป็นตัวละครมนตราได้เมื่อทำ "แบบฝึกหัดของแม่มด" ที่มอบหมายโดย Alice สำเร็จ ซึ่งภารกิจแต่ละอย่างจะเปิดเผยเรื่องราวเฉพาะตัวของตัวละคร พร้อมมอบความสามารถพิเศษและเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ของกลุ่มดาว นอกจากนี้ เมื่อมีตัวละครมนตราอย่างน้อย 2 ตัวในทีม จะปลดล็อกเอฟเฟกต์ Hexerei: Secret Rite ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของทีมอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เทพแห่งลม Venti ผู้มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับสมาคมแม่มด จะปลุกพลังที่ซ่อนเร้นให้กลับคืนมาหลังจากทำภารกิจของเขาสำเร็จ เมื่อมี Stormeye อยู่ การโจมตีปกติของเขาจะเปลี่ยนเป็นศรเฮอริเคนที่ทรงพลังและสามารถเจาะทะลุศัตรูได้ ทั้งยังสามารถขยายระยะเวลาของ Stormeye ได้อีกด้วย ผู้เล่นสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเสริมพลังทั้งหมดได้ผ่านไอเทมขนาดเล็กใหม่อย่าง "พจนานุกรมแม่มดน้อย" และหลังจากทำเควสต์ที่กำหนดเสร็จแล้ว จะสามารถเชิญ Razor, Fischl หรือ Sucrose เข้าร่วมทีมได้ฟรี
Jahoda ผู้ใช้ธนูธาตุลมระดับ 4 ดาวก็จะเข้าร่วมการผจญภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เธอโดดเด่นด้วยความสามารถในการรักษาให้ทีมและดูดซับธาตุเพื่อสร้างความเสียหายตามธาตุนั้น ๆ สำหรับกิจกรรมอธิษฐานในเวอร์ชันจันทราที่ 3 ช่วงครึ่งแรกจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ Durin และ Jahoda พร้อมกับการรีรันของ Venti ส่วนช่วงครึ่งหลังจะเป็นการรีรันของ Varesa และ Xilonen
กิจกรรมและอีเวนต์อีกมากมายกำลังจะมาถึงในเวอร์ชันจันทราที่ 3 กิจกรรม "การผจญภัยในแดนหิมะของนักรบวิญญาณโชติช่วง" จะพาผู้เล่นกลับไปยัง Dragonspine พร้อมมินิเกมธีมฤดูหนาวและของรางวัลมากมาย อย่างอาวุธ 4 ดาวลิมิเต็ด "Rainbow Serpent's Rain Bow", Primogem และอื่น ๆ ส่วนที่ Nod-Krai เรื่องราวและการโต้ตอบเพิ่มเติมกับ Damselette ก็กำลังรออยู่ที่โถงจันทราสีเงิน นอกจากนี้ ยังได้อัปเดตการท้าทายในทางสัญจรในจินตนาการเช่นกัน โดยได้เพิ่มเอฟเฟกต์วิ่งของ Klee และ Albedo เข้ามาเป็นของรางวัล
โหมดเกมเพลย์ UGC อย่างแดนอัศจรรย์พันดาราก็ได้รับการอัปเดตใหม่ในเวอร์ชันจันทราที่ 3 เช่นกัน โดย "ศูนย์ทรัพย์สินแดนอัศจรรย์" ใหม่ล่าสุดจะช่วยให้นักรังสรรค์สามารถแบ่งปันและรับทรัพยากรหรือผลงานสร้างสรรค์ในเครื่องมือแก้ไขได้อย่างอิสระ ในเวอร์ชันนี้ยังมีของรางวัลรอให้แลกรับอีกเพียบ ทั้งท่าทางสนุก ๆ, อิโมจิ และจำนวนสุ่มฟรี นอกจากนี้ ล็อบบี้ในธีมฤดูหนาวก็จะเปิดให้เป็นเจ้าของในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 3 จะร่วมเฉลิมฉลองคืนจันทราธิษฐาน และการมาถึงของ Durin ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้บนแพลตฟอร์ม PlayStation, Xbox, PC และอุปกรณ์พกพาทั้ง Google Play และ AppStore ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*