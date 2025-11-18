ช็อตแรก! หนังคนแสดง "เซลด้า" โชว์เจ้าหญิงในลุคนักรบ

สลัดคราบสาวสวยที่รอให้พระเอกมาปกป้องไปหมดสิ้น สำหรับภาพถ่ายถือธนูอย่างองอาจของน้องหนู "โบ บรากาสัน" ในหนังที่แฟนนินเทนโดต่างเฝ้าคอย
ล่าสุดทาง นินเทนโด ได้มีการปล่อยภาพนิ่งออฟฟิเชียลแรกของโปรเจกต์ภาพยนตร์ไลฟ์แอ็คชั่นฟอร์มยักษ์ The Legend of Zelda ที่ปัจจุบันได้ฤกษ์เปิดกล้องถ่ายทำกันอย่างจริงจัง ออกมาให้พวกเราเหล่าแฟนๆได้รับชมกันเป็นบุญตาแล้ว
ซึ่งทั้ง 3 ภาพที่ได้เห็นกันไปนั้น เป็นการอวดลุคทรงผมและชุดคอสตูมของสองตัวละครดำเนินเรื่องหลักอย่าง "ลิงค์" (นำแสดงโดย "เบนจามิน อีวาน เอนส์เวิร์ธ") ที่มาในชุดตีมสีเขียวเข้มแบบในเกมต้นฉบับ และองค์หญิง "เซลด้า" (นำแสดงโดย "โบ บรากาสัน") ที่มาในชุดนักธนูสีฟ้าพร้อมลุยทุกอุปสรรค
สำหรับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรไฮรูล เชื่อว่าแฟนเกมเซลด้าภาคเก่าก่อนคงคุ้นชินกับบทบาทของเธอในฐานะสาวงามสูงศักดิ์ผู้เปราะบางที่ต้องรอคอยให้ฮีโร่มาช่วยเหลือปกป้องอยู่เสมอ แต่ทว่าในเกมภาคหลังๆอย่าง Breath of the Wild และ Age of Calamity เจ้าหญิงเซลด้าดูเธอจะมีบทแอ็คชั่นมากขึ้น สามารถต่อสู้ได้ไม่แพ้ลิงค์เลยทีเดียว
ใครที่อยากชมภาพยนตร์ "The Legend of Zelda" ก็คงต้องอดใจรอกันสักหน่อย เนื่องจากหนังเรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมกลางปี 2027 โน่นเลย
