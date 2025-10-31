“ชมพู อารยา” กอดถวายกำลังพระทัย “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

“ชมพู่-อารยา เอฮาร์เกต” ได้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ SIRIVANNAVARI คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025/2026 ที่ออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ โดยพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากกีฬาขี่ม้า มาสู่เครื่องแต่งกายที่ตอบรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ซึ่งตอนหนึ่งเมื่อชมพู่ได้มีโอกาสพบพระองค์หญิงจึงกอดถวายกำลังพระทัยแด่พระองค์หญิง ต่อการศวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
