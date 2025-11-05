พรีวิว "Crimson Desert" มหาศึกทะเลทรายสีชาด

ทีมงานผู้จัดการเกมมีโอกาสได้ทดลองเล่น "Crimson Desert" ผลงานเกม Action RPG ใหม่ล่าสุดจาก Pearl Abyss ซึ่งเป็นเดโมล่าสุดที่เผยเรื่องราวช่วงแรกบางส่วน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ต่อสู้สุดเดือดบนสนามสุดอลังการ ตัวเกมจะเป็นอย่างไร มาอ่านกันได้เลย
Crimson Desert เป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยแบบ Open World ที่พัฒนาด้วย BlackSpace Engine จาก Pearl Abyss โดยเรื่องราวเกิดขึ้นในทวีปไพเวลอันกว้างใหญ่ เล่าถึงการเดินทางของตัวเอกคลิฟฟ์ (Kliff) เพื่อรวบรวมสหายกลุ่มเกรย์เมนน์ที่กระจัดกระจายไปจากการโจมตีครั้งใหญ่ของศัตรูคู่อาฆาต Black Bear ในเส้นทางนั้น เขาได้พบกับพันธมิตร ศัตรู และเหล่าอำนาจปริศนาที่ไม่อาจรู้ตัวตนได้ ทำให้เขาตระหนักรู้ว่าอันตรายที่เขาไม่เคยพบมาก่อน และโชคชะตาอันยิ่งใหญ่กำลังรอเขาอยู่
ในเดโมใหม่ที่ทีมงานได้ทดลองเล่น จะเริ่มต้นที่การตามหาร่องรอยของสหายที่หายไป จนมาถึงเมือง Calphade ที่กำลังเผชิญกับภาวะสงครามจากการก่อกบฏของ Cassius Morten รองหัวหน้าของ Stefan Lanford เจ้าเมือง Calphade ที่ร่วมมือกับกลุ่ม Black Bear เราจึงเข้าร่วมกับทองทัพของ Stefan เพื่อปกป้องเมือง Calphade ที่กำลังจะแตกพ่าย
สิ่งแรกที่ตัวเกมทำได้อย่างน่าประทับใจคือกราฟิกของ BlackSpace Engine ที่สร้างโลก Open World ได้อย่างสวยงาม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ดูมีชีวิตชีวา และเมื่อเข้าสู่สนามรบ บรรยากาศของการต่อสู้ เช่น เสียงโห่ร้องของทหาร เสียงดาบปะทะกัน เสียงระเบิดที่ไกลออกไป เปลวไฟและควัน ยิ่งสร้างความสมจริงและทำให้เราอินไปกับสงครามมากยิ่งขึ้น
ภารกิจที่เราจะได้ทำเพื่อพลิกสงครามจะมีทั้งกำจัดศัตรูตามเส้นทาง ระเบิดฐานทัพ ช่วยเหลือทหาร ปิดกั้นเส้นทางขนส่งเสบียง ไปจนถึงการ Cassius Morten ซึ่งเป็นบอสของเดโมนี้ โดยตลอดภารกิจจะมีตัวช่วยนำทางที่ช่วยให้เรามุ่งหน้าทำภารกิจได้โดยไม่หลงทาง แต่เมื่อเป็นเกม Open World ที่ให้อิสระกับผู้เล่น เราสามารถเลือกวิธีผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงกองทัพศัตรูเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ใช้ทางลับเพื่อเข้าถึงห้องบอส ใช้สิ่งของภายในฉากเป็นตัวช่วยกำจัดศัตรู หรือจะขี่ม้าควงดาบฝ่ากองทัพศัตรูซึ่ง ๆ หน้าก็ได้
ระบบต่อสู้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเกมที่เน้นความอิสระในการผสมผสานสไตล์การต่อสู้แบบเกม Fighting เข้ากับการใช้อาวุธและเวทมนตร์ โดยไม่มีรูปแบบคอมโบที่ตายตัว เช่น เปิดคอมโบด้วยมือเปล่าก่อน แล้วหยิบดาบออกมาฟัน จากนั้นสลับไปใช้หอก (คลิฟฟ์สามารถถืออาวุธได้สองประเภท) แล้วปิดท้ายธนูเสริมพลังเวทย์ ด้วยการกดปุ่มโจมตีเบาและโจมตีหนักสลับกับการใช้สกิลทำให้เราสามารถต่อคอมโบได้อย่างลื่นไหลเหมือนเกม Fighting แต่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือตัวเกมใช้ปุ่มค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องจดจำและฝึกใช้ท่าต่าง ๆ ให้คล่อง ไม่งั้นอาจไปยืนเก้ ๆ กัง ๆ กดผิดกดถูกแล้วโดนศัตรูสวนกลับเอาได้
ด้าน AI ศัตรูก็มีความฉลาดพอสมควร สำหรับศัตรูทั่วไปที่อยู่รวมกันจำนวนมาก การพุ่งเข้าไปบู๊กลางดงศัตรูแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจทำให้เราโดนรุมตายได้ง่าย ๆ เพราะศัตรูจะพยายามยืนล้อมตัวเราและเข้าโจมตีจากทุกทิศทาง ทำให้เราต้องวางแผนมากขึ้นก่อนตัดสินใจสู้ ส่วนการสู้กับบอสก็จะมีวิธีการต่อสู้และจุดอ่อนเฉพาะตัว ให้เราได้คิดวิเคราะห์เพื่อหาทางเอาชนะ ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ที่ลุ่มลึกกว่าการเป็นเกมแอ็คชั่นบู๊แหลกดาษดื่นทั่วไป
Crimson Desert คืออีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์ที่น่าจับตามองจาก Pearl Abyss ที่นำเสนอการผจญภัยแบบ Single Player ในโลกอันกว้างใหญ่ ผสานเข้ากับเรื่องราวที่น่าติดตาม และระบบต่อสู้สุดเดือดที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่ 19 มีนาคม 2026 ใครที่สนใจสามารถสั่งจองเกมล่วงหน้าได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam และ Mac App Store
