Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 3.7 "พรุ่งนี้ที่หวนสู่วันวาน" อัปเดต 5 พ.ย.นี้

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 3.7 "พรุ่งนี้ที่หวนสู่วันวาน" เผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสุดท้ายใน Amphoreus พร้อมพบกับตัวละครเล่นได้ใหม่ล่าสุด Cyrene เตรียมอัปเดตในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้
ในเรื่องราวที่ผ่านมาของ Amphoreus ทีมสามคนจาก Astral Express ต่างก็ได้สืบทอดเชื้อไฟของไททัน ขณะเดียวกับที่รับพลังใหม่มา พวกเขาก็ได้พันผูกเข้ากับโชคชะตาของ Amphoreus อย่างแนบแน่น ตอนนี้ ทีมขบวนรถไฟจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าผู้สืบสายโลหิตทอง เพื่อต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่าง "Irontomb" และเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ สงครามครั้งนี้ได้ก้าวข้ามการต่อสู้ระหว่าง "ทำลายล้าง" กับ "ปัญญา" ไปไกลแล้ว และพลังแห่ง "ความทรงจำ" ก็กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเช่นกัน เมื่อเผชิญกับวิกฤตที่แผ่ขยายไปถึงจักรวาลนี้ กองกำลังต่าง ๆ ในกาแล็กซีจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ด้วยการเจรจาจาก Astral Express และเหล่าอัจฉริยะ กองกำลังพันธมิตรแห่งกาแล็กซีจึงกำลังมารวมพลกันอย่างเงียบ ๆ
การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเริ่มขึ้นที่ "ซากสูญกาลเวลา" เศษซากหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วท้องฟ้าที่นี่ รวมถึงทะเลทรายกว้างใหญ่ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา ครั้งหนึ่ง เนื่องจาก Irontomb แข็งแกร่งเกินไป Phainon จึงได้ใช้พละกำลังทั้งหมดเพื่อผนึกมันไว้ที่นี่ ปัจจุบัน ผู้บุกเบิกสามารถมองเห็นดาบยักษ์ที่ปักลึกลงไปถึงแก่นโลก และรูปปั้นที่คล้ายกับ Phainon ที่นี่ Phainon ได้สร้างผนึกสามชั้นเอาไว้ เพื่อรอให้พวกพ้องกลับมาคลายผนึกทีละชั้น และมุ่งหน้าสู่สนามรบสุดท้ายด้วยกัน
เมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้น Cyrene จะเข้ามาอยู่ในขบวนตัวละครที่สามารถควบคุมได้อย่างเป็นทางการ เธออยู่เคียงข้างผู้บุกเบิกด้วยรูปแบบต่าง ๆ มาตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของ Amphoreus ในเวอร์ชัน 3.7 Cyrene จะเล่าเรื่องราวในอดีตที่แทบไม่มีใครรู้ให้ผู้บุกเบิกที่เธอเชื่อใจที่สุดฟัง และปริศนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเธอจะถูกเปิดเผยไปด้วย
โดย Cyrene เป็นตัวละคร 5 ดาวประเภทน้ำแข็งใน Path ความทรงจำ เมื่อเธออยู่ในทีม ฝ่ายเราทั้งหมดจะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น สกิลต่อสู้ของ Cyrene จะสร้างเขตแดนขึ้นมา ในระหว่างที่เขตแดนคงอยู่ ทุกครั้งที่ฝ่ายเราสร้าง DMG แก่ศัตรู จะเกิด DMG จริง เพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ในขณะเดียวกัน ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมแอ็กชัน จะสะสม "หวนรำลึก" ให้ Cyrene เมื่อ "หวนรำลึก" สะสมจนครบแล้ว Cyrene จะสามารถเปิดใช้งานท่าไม้ตาย และเข้าสู่ช่วงที่แข็งแกร่งที่สุด เมื่อ Cyrene ปล่อยท่าไม้ตายเป็นครั้งแรก จะเปิดท่าไม้ตายของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดให้พร้อมใช้งานทันที พร้อมทั้งทำให้เขตแดนคงอยู่ได้เป็นเวลานาน และเวลานี้ เธอก็จะอัญเชิญ "ภูตความทรงจำ Cyrene" ออกมาอีกด้วย โดย "ภูตความทรงจำ Cyrene" สามารถเลือกเสริมพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมตัวใดก็ได้ และหากเป้าหมายเป็น "ผู้สืบสายโลหิตทอง" จะมอบ "เอฟเฟกต์พิเศษ" เฉพาะตัวให้ นอกจากนี้ เมื่อ "ภูตความทรงจำ Cyrene" แอ็กชัน นอกจากจะเลือกมอบ Buff ให้เพื่อนร่วมทีมได้แล้ว ยังสามารถเลือกสร้าง DMG ให้ศัตรูทั้งหมด เพื่อช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะอีกด้วย
ในเวอร์ชันใหม่นี้ เกมเพลย์ถาวรสเกลใหญ่แบบใหม่ล่าสุด "สงครามเงินตรา" ก็กำลังจะเปิดตัว ผู้บุกเบิกสามารถนำตัวละครไปร่วมต่อสู้ด้วยกันได้มากถึงสิบตัว โดยต้องจัดทีมต่อสู้ที่ประกอบด้วยตัวละคร "แนวหน้า" และ "แนวหลัง" เมื่อตัวละครจากสายการต่อสู้เดียวกันหรือฝ่ายเดียวกัน ได้ต่อสู้เคียงข้างกัน จะกระตุ้นให้เกิดเอฟเฟกต์ "พันธะ" ซึ่งจะมอบพลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับทีม เมื่อ "สงครามเงินตรา" เปิดตัว จะมีตัวละคร 61 ตัวเข้าร่วม และตัวละครทั้งหมดมีโอกาสได้ทดลองใช้ฟรี เนื่องจากเป็นเกมเพลย์ถาวรสเกลใหญ่ นอกจากรางวัลที่ได้รับจากการผ่านด่านท้าทายแล้ว "สงครามเงินตรา" ก็ยังมีกลไกรางวัลแบบรอบที่คล้ายกับ "จักรวาลต่างมิติ" และจะมอบความท้าทายและประสบการณ์ในการเติบโตแบบใหม่ ๆ มาให้ผ่านการอัปเดตเป็นระยะ
นอกจากเนื้อหามากมายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในเวอร์ชัน 3.7 ยังมีองค์ประกอบใหม่ ๆ อีกมากมายที่ผู้บุกเบิกควรตั้งตารอ อันดับแรก กิจกรรมใหม่ "ขนมซิ่งบุกตะลุย" กำลังจะเปิดตัว ครั้งนี้เหล่าผลงานสิ่งมีชีวิตของ Ruan Mei ในสถานีอวกาศจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกฝนแบบใหม่ล่าสุด เพื่อช่วงชิงอันดับที่สูงขึ้นในขณะที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย นอกจากนี้ เวอร์ชัน 3.7 ยังมีการติดตั้งระบบ "แฟชั่นบุกเบิก" เพื่อมอบตัวเลือกการปรับแต่งรูปลักษณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นให้กับผู้เล่น ซึ่งหลังจากสำเร็จภารกิจเนื้อเรื่องหลักของเวอร์ชัน 3.7 จะได้รับเครื่องประดับศีรษะลิมิเต็ด "มงกุฎแห่งผู้กอบกู้" ฟรี สุดท้าย แอนิเมชันสั้น "สวัสดีโลก" และเพลงประกอบ "Cyrene" รวมถึงเนื้อหาใหม่ ๆ อีกมากมายก็จะทยอยเปิดตัวด้วยเช่นกัน เพื่อร่วมย้อนรำลึกการเดินทางตลอดเจ็ดเวอร์ชันที่ผ่านมาไปพร้อมกับผู้เล่น และเป็นสักขีพยานในการปิดฉากบทของ Amphoreus อย่างสมบูรณ์
"Honkai: Star Rail" เวอร์ชัน 3.7 จะอัปเดตในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ดาวน์โหลดเกมได้บนแพลตฟอร์ม PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PS5 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hoyo.link/18zDCBAd หรือติดตาม @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*