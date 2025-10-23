"Persona 3 Reload" พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 แล้ววันนี้!

"Persona 3 Reload" เกม RPG ยอดนิยมจาก ATLUS พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 แล้ววันนี้ และเพื่อฉลองการวางจำหน่าย ได้มีการเปิดเผยภาพวาดที่ระลึกซึ่งวาดขึ้นใหม่โดยคุณชิเกโนริ โซเอจิมะ ผู้ออกแบบตัวละครของ Persona 3 เวอร์ชันต้นฉบับ พร้อมปรับราคาสำหรับเวอร์ชันดิจิทัลของ Xbox / PS5 / PS4 / Steam ให้มีราคาเท่ากันบนทุกอุปกรณ์แล้ว
นอกจากนี้ ยังปล่อยแพ็ตช์อัปเดตสำหรับทุกอุปกรณ์ (Xbox / PS5 / PS4 / Steam / Nintendo Switch 2) แล้วในวันนี้ ซึ่งจะมีเพลงของ Persona 3 และ Persona 3 FES ทั้งหมด 8 เพลงที่ขับร้องโดยคุณยูมิ คาวามูระ ผู้ให้เสียงร้องใน Persona 3 เวอร์ชันต้นฉบับบรรจุอยู่ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับเพลงที่รื้อฟื้นความรู้สึกตอนที่ได้พานพบกับ Persona 3 อีกครั้งในรูปแบบของ BGM สำหรับดันเจี้ยนและการต่อสู้ของ Persona 3 Reload
รายชื่อเพลงที่ถูกเพิ่ม:
・Burn My Dread -Last Battle-
・Mass Destruction
・Deep Mentality
・When The Moon's Reaching Out Stars
・Want to Be Close
・Memories of You
・Mass Destruction - P3fes Version-
・Brand New Days
แนะนำผลงานเกม
Persona 3 Reload เป็นผลงานรีเมกเต็มรูปแบบของเกม RPG วัยรุ่น Persona 3 (วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2006) ซึ่งเป็นเกมที่สร้างสไตล์และความนิยมให้กับซีรีส์เพอร์โซนา ไม่ใช่เฉพาะแต่กับแฟนเกมต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสซีรีส์เพอร์โซนาเป็นครั้งแรกด้วย ตัวเกมได้รับการสืบทอดดีไซน์เกมจาก Persona 5 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้มีการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านภาพ, UI, ระบบต่อสู้ และส่วนของชีวิตประจำวัน โดยได้มีการพัฒนาให้เล่นได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นตามสไตล์การเล่นในยุคปัจจุบัน ตัวเกมเวอร์ชันที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นในปี 2024 มียอดขายรวมทั่วโลกทะลุ 2 ล้านชุด และได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงจากทั่วโลก
・ระบบเกม : กลางวันใช้ชีวิตในโรงเรียน กลางคืนต่อสู้เพื่อกอบกู้โลก
ตัวเอกของเกมภาคนี้ ในตอนกลางวันจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอันแสนมีค่าในฐานะนักเรียนม.ปลายไปกับการเข้าเรียน และทำกิจกรรมชมรม เป็นต้น โดยทางเลือกในชีวิตประจำวันและสายสัมพันธ์กับพวกพ้องจะปลุกพลังแห่งหัวใจ "เพอร์โซนา" ขึ้นมา ซึ่งท้ายที่สุดจะกลายเป็นความแข็งแกร่งที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตา ในตอนกลางคืนจะได้เป็นสมาชิกขององค์กรลับ "หน่วยปฏิบัติการพิเศษนอกหลักสูตร" ออกไปต่อสู้กับ "ชาโดว์" ตัวตนที่มีรูปลักษณ์ผิดแปลกซึ่งถือกำหนดขึ้นมาจากความมืดในจิตใจของมนุษย์ใน Dark Hour โลกปริศนาที่ปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน และสำรวจหอคอยยักษ์ Tartarus เพื่อไล่ตามหาความจริง
・องค์ประกอบใหม่ในการต่อสู้
การต่อสู้แบบออกคำสั่งในรูปแบบเทิร์นที่เป็นที่คุ้นเคยกันดีในซีรีส์เพอร์โซนาจะถูกพาวเวอร์อัปขึ้นอีก! ในภาคนี้ยังได้นำระบบ Direct Commands และฟังก์ชัน Assist ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีใน Persona 5 มาใช้ ทำให้สามารถออกคำสั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยปุ่มๆ เดียว และหากใช้ฟังก์ชัน Assist จะสามารถโจมตีเข้าจุดอ่อนของศัตรูได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่รู้จุดอ่อนของศัตรูตัวนั้นๆ แล้ว
อีกทั้งการสลับเทิร์นให้แก่เพื่อนขณะเกิด 1MORE ด้วย Baton Pass แบบใน Persona 5 นั้นจะถูกนำมาใช้ในเกมในชื่อ "Shift" ทำให้สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในภาคนี้ยังได้เพิ่มทักษะพิเศษที่เรียกว่า Theurgy เข้ามาในฐานะกลยุทธ์ใหม่ หากสะสม Theurgy Gauge จนเต็มเมื่อถึงเทิร์น จะสามารถเปิดใช้งาน และปลดปล่อยทักษะอันทรงพลังที่แตกต่างไปจากทักษะปกติได้
・เพิ่มเพลงใหม่
อาสึชิ คิตะโจ จาก ATLUS Sound Team รับผิดชอบด้านงานดนตรีสำหรับเกมภาคนี้ เพลงยอดนิยมที่มีอยู่เดิมได้รับการรีมิกซ์และบันทึกเสียงใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่มเพลงใหม่มากมายตั้งแต่เพลงเปิดไปจนถึงเพลงต่อสู้ สำหรับการขับร้อง เราได้คุณ Azumi Takahashi และคุณ Lotus Juice มาช่วยร้องเพลง โดยเพลงต่อสู้ใหม่อย่าง "It's Going Down Now" ที่ทั้งสองท่านขับร้องก็มียอดรับฟังทะลุ 100 ล้านบน Spotify จนขึ้นแท่นเป็นเพลงที่ได้รับนิยมระดับโลก
มีการขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตพิเศษ P3R x P5X ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนก่อนในงาน Tokyo Game Show 2025 ซึ่งได้ส่งมอบความประทับใจและโลกทัศน์อันมีเอกลักษณ์ของซีรีส์เพอร์โซนาให้แก่ผู้เข้าชมจำนวนมากมาย โดยเราได้เผยแพร่วิดีโอบันทึก Day 2 ที่ได้คุณ Azumi Takahashi และคุณ Lotus Juice ขึ้นแสดงบนเวทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมงานถึงสถานที่จัดงานจึงสามารถสนุกไปกับการแสดงพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะที่ TGS2025 ได้! พร้อมทั้งปล่อยวิดีโอคอมเมนต์ของนักร้องทั้งสองท่านที่เล่าถึงความประทับใจในการเข้าร่วม TGS2025 และความฮิตของ It’s Going Down Now ให้ได้รับชมกันอีกด้วย ขอเชิญรับชมไปพร้อมๆ กันได้เลย
TGS Special Live Day 2: https://youtu.be/x28oFOQH1QY?si=w33nbfwJvBoNi_Ol
Singers’ Interview: https://youtube.com/shorts/L5LAyta0OqY?si=LrgIx8mWPsVVNXta
"Persona 3 Reload" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Xbox, PS5, PS4, Steam และ Nintendo Switch 2 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/p3r/en/switch2/
