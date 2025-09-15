Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 3.6 "รวมพลสู่ปฐพี ณ ราตรีกาล" อัปเดต 24 ก.ย.นี้

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 3.6 "รวมพลสู่ปฐพี ณ ราตรีกาล" พบกับเพื่อนเก่าบน Astral Express ที่กลับมาในรูปโฉมใหม่ Evernight กับ Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพี พร้อมรับตัวละคร 5 ดาวฟรี รวมถึงยังมีกิจกรรมใหม่และเกมเพลย์ที่น่าสนใจมากมาย เตรียมอัปเดตในวันที่ 24 กันยายนนี้
ในขณะนี้ สถานการณ์ของ Amphoreus กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังไม่อาจคาดเดาทิศทางในอนาคตได้ ในบทใหม่ที่กาลังจะมาถึงนี้ Evernight มีมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับ "ยุคนิรมิตใหม่" แม้ว่าความคิดของเธอจะแตกต่างจากแนวคิดการกอบกู้โลกในปัจจุบัน แต่เธอยังคงตัดสินใจที่จะทา "ยุคนิรมิตใหม่" ในความคิดตัวเองให้เป็นจริง เพื่อช่วยเหลือ Amphoreus ในขณะเดียวกัน Dan Heng ก็วางแผนที่จะกลับไปยัง Amphoreus อีกครั้ง เพื่อให้ทีมขบวนรถไฟได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ไม่ว่าจะเสี่ยงมากแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าโดยไม่ลังเล!
การอัปเดตครั้งนี้จะมีตัวละครใหม่ที่สามารถเล่นได้ 2 ตัว โดยตัวแรกที่จะเปิดตัวคือ Evernight เธอจะเปิดม่านแห่งความลึกลับออก แล้วมาเข้าร่วมทีมของผู้เล่นในฐานะตัวละคร 5 ดาวประเภทน้ำแข็งของ Path ความทรงจำ จากที่ Evernight บอกไว้ก็คือ เธอเป็นตัวแทนของอดีตที่ถูกลืมเลือนของ March 7th และความหมายในการดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ของเธอก็เพื่อปกป้องอนาคตของ March 7th เท่านั้น Evernight เชี่ยวชาญในการร่วมต่อสู้กับภูตความทรงจำ เมื่อเธออยู่ในทีม จะเพิ่ม DMG คริติคอลให้กับภูตความทรงจำทั้งหมด และยิ่งมีตัวละคร Path ความทรงจำในทีมมากเท่าไหร่ Buff ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เมื่อ Evernight อัญเชิญภูตความทรงจำของตัวเองอย่าง "Evey" ออกมา เธอจะได้รับ "สสารความทรงจำ" ยิ่งสะสม "สสารความทรงจำ" มากเท่าไหร่ DMG ของ "Evey" ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อ "สสารความทรงจำ" สะสมถึงจานวนหนึ่ง "Evey" จะพร้อมแอ็กชันทันทีและสร้าง DMG ให้แก่ศัตรูทั้งหมด ส่วนท่าไม้ตายของ Evernight นอกจากจะสร้าง DMG แก่ศัตรูทั้งหมดแล้ว ยังจะเข้าสู่สถานะเสริมพลังพิเศษที่เรียกว่า "ปริศนากาฬ" พร้อมกับ "Evey" ด้วย ภายใต้สถานะนี้ ทั้งคู่จะได้รับการเสริม DMG นอกจากนี้ เมื่อใช้สกิลต่อสู้ในระหว่างที่อยู่ในสถานะเสริมพลังพิเศษนี้ Evernight ยังจะได้รับ "สสารความทรงจำ" เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้าง DMG ของ "Evey" ขึ้นอีกขั้น
ตัวละครอีกคนจาก Astral Express ที่ได้รับการจับตามองอย่าง Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพี ก็จะเข้าร่วมทีมในฐานะตัวละครเล่นได้อย่างเป็นทางการเช่นกัน ในเวอร์ชัน 3.6 Dan Heng ที่สืบทอดพลังมังกรมรกตของ "จ้าวยลจันทรา" ได้ก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางแห่ง "อมตะ" เขาปลดล็อกพลังของ "จ้าวทระนงคงปฐพี" พลังซึ่งเป็นของตัวเขาเอง โดยพลังใหม่นี้ทาให้เขาสามารถปกป้องทีมได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ในการต่อสู้ Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพีสามารถกำหนดเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งให้เป็น "สหาย" และอัญเชิญ "จิตวิญญาณมังกร" ให้กับเพื่อนร่วมทีมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบโล่ที่สามารถซ้อนทับได้ให้กับฝ่ายเราทั้งหมด เมื่อ "จิตวิญญาณมังกร" ทำการแอ็กชัน นอกจากจะลบล้างเอฟเฟกต์ Debuff หนึ่งอย่างให้กับฝ่ายเราทั้งหมดได้แล้ว ยังสามารถมอบโล่เพิ่มเติมอีกด้วย เมื่อ Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพีใช้ท่าไม้ตาย เขาจะสร้าง DMG แก่ศัตรูทั้งหมด และมอบโล่ให้กับฝ่ายเราทั้งหมด ในขณะเดียวกัน "จิตวิญญาณมังกร" ก็จะได้รับการเสริมพลังด้วย โดยเมื่อทำการแอ็กชันจะทำการโจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรูทั้งหมด และสร้าง DMG ตามประเภทของ "สหาย" นอกจากนี้ ตั้งแต่เปิดการวาร์ป Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพี ไปจนถึงก่อนสิ้นสุดเวอร์ชัน 4.0 ผู้บุกเบิกเลเวลบุกเบิก ≥3 ที่ล็อกอินเข้าสู่เกม จะสามารถรับตัวละคร 5 ดาว "Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพี" ได้ฟรี
ในการอัปเดตครั้งนี้ยังเปิดตัวบททดสอบความยากระดับสูงใหม่ "ผู้ตัดสินที่ผิดแปลก" โดยเกมเพลย์นี้ประกอบด้วยด่านทดสอบ 3 ด่าน และด่านสุดท้าย 1 ด่าน ในด่านทดสอบนั้นผู้บุกเบิกจะต้องจัดทีม 3 ทีมเพื่อเข้าท้าทายแต่ละด่าน และหลังจากผ่านด่านแล้ว ถึงจะเผชิญหน้ากับบททดสอบของด่านสุดท้ายได้ เมื่อผ่านด่านทั้งหมด จะได้รับไอเทมใหม่ "คีย์เข้ารหัสแทรกแซง" และของรางวัลล้ำค่าอื่น ๆ นอกจากนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่รวมถึงกิจกรรมเลี้ยงอสูรธรณี "อากาศดี๊ดี เลี้ยงเบบี๋กันดีกว่า!" กับ "ศึกดวลหลากสีสัน" ก็จะทยอยเปิดตัวด้วยเช่นกัน ท้ายที่สุดนี้ สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงก็คือในการอัปเดตครั้งนี้ยังจะเปิดตัวฟังก์ชันทบทวนเนื้อเรื่องอย่างเป็นทางการอีกด้วย ผู้บุกเบิกสามารถสัมผัสกับภารกิจบุกเบิก การบุกเบิกต่อเนื่อง และภารกิจเพื่อนร่วมทางที่เคยทำสำเร็จไปแล้วได้อีกครั้ง อีกทั้งยังสามารถเลือกดูเนื้อเรื่อง หรือแอนิเมชันเนื้อเรื่องในส่วนที่ต้องการได้อย่างอิสระ
"Honkai: Star Rail" เวอร์ชัน 3.6 "รวมพลสู่ปฐพี ณ ราตรีกาล" จะอัปเดตในวันที่ 24 กันยายนนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PS5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hoyo.link/18zDCBAd หรือติดตาม @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
