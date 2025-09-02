PlayStation 5 เปิดตัวชุดบันเดิลเกม "NBA 2K26" วางจำหน่าย 12 ก.ย.นี้

โซนี่ เปิดตัวชุดบันเดิลเครื่องคอนโซล PlayStation 5 พร้อมเกม "NBA 2K26" เกมบาสเกตบอลภาคใหม่ล่าสุดจาก 2K พร้อมวางจำหน่ายในไทย 12 กันยายนนี้ ราคา 18,690 บาท
ใน "NBA 2K26" ผู้เล่นจะได้สัมผัสความสมจริงเสมือนอยู่ในสนามแข่งด้วยระบบ Haptic Feedback และ Adaptive Triggers ของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ดื่มด่ำไปกับกีฬาบาสเกตบอลผ่านแอนิเมชันที่สมจริงยิ่งขึ้น ตัวละครที่มีรายละเอียดคมชัด และบรรยากาศเสมือนจริงด้วยภาพความละเอียดระดับ 4K พร้อมเพลิดเพลินไปกับเวลาการโหลดที่สั้นลง และกลับเข้าสู่เกมได้เร็วขึ้นด้วย SSD ความเร็วสูงของคอนโซล PlayStation 5
ชุดบันเดิลจะประกอบด้วยเครื่องเกม PlayStation 5, คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense และโค้ดเกม NBA 2K26 Standard Edition โดยชุดบันเดิลจะวางจำหน่ายในไทย 12 กันยายนนี้ ราคา 18,690 บาท ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation ติดตามความข่าวสารล่าสุดได้ที่แฟนเพจ PlayStation
