eXTREMESLAND CS Asia Open 2025 เตรียมจัดแข่งรอบคัดเลือกในไทย เปิดรับสมัครแล้ว!

การแข่งขัน Counter-Strike รายการ eXTREMESLAND CS Asia Open 2025 เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยืนยันการจัดรอบคัดเลือกสำหรับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยอย่างเป็นทางการ
ทีมที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกของแต่ละประเทศได้แล้ววันนี้ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2568 (ตามเวลา GMT+8) จากนั้นจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ในวันที่ 6 กันยายน 2568 เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระดับ SEA ที่จะจัดขึ้นที่ AIS Esports Arena สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
การแข่งขันในรอบนี้จะคัดเลือกทีมจากประเทศสิงคโปร์จำนวน 1 ทีม, ประเทษมาเลเซียจำนวน 1 ทีม และประเทศไทยจำนวน 2 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในกรุงเทพฯ ผู้ชนะเพียงทีมเดียวจะสามารถคว้าแชมป์ในฐานะตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขัน Grand Finals ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2568
การแข่งขัน Grand Finals ในปีนี้จะรวบรวม 12 ทีมชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตัวแทนจากจีน มองโกเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง เพื่อชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา
รางวัลและของรางวัลสำหรับทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รางวัลที่นอกเหนือจากสิทธิ์ในการไปแข่งขันระดับโลกแล้ว ทางฝั่งตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอุปกรณ์สุดพิเศษจาก ZOWIE อีกด้วย:
• แชมป์รอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA): เมาส์ ZOWIE S2-DW + แผ่นรองเมาส์ H-SR III
• รองแชมป์รอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA): แผ่นรองเมาส์ ZOWIE H-SR III
นอกจากนี้ ทีมอันดับ 1 และ 2 ของรอบคัดเลือกในแต่ละประเทศ (สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย) จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากการแข่งขันระดับประเทศ ก่อนที่จะก้าวไปสู่รอบ Grand Finals ที่เซี่ยงไฮ้
เส้นทางการเติบโตกว่าทศวรรษของ eXTREMESLAND
นับตั้งแต่ก่อตั้ง eXTREMESLAND ได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแจ้งเกิดให้กับผู้เล่น FPS (First-Person Shooter) ระดับ Top ในเอเชีย ในปี 2567 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 200 ทีม มีผู้เล่นหลายคนจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในวงการ Counter-Strike ในระดับมืออาชีพ
"เป้าหมายของเราคือการมอบเวทีที่ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จากทั่วภูมิภาคจะได้แสดงความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์" Leon Zhang, Tournament Director ของ eXTREMESLAND กล่าวว่า "ในทศวรรษที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับผู้เล่นและโค้ชมากมายในเอเชีย"
การแข่งขัน eXTREMESLAND ปีนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่ผู้จัดการแข่งขันกำลังดำเนินการเพื่อขอการยอมรับในระดับ VRS Tier 2 ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บคะแนนจัดอันดับสากลได้เป็นครั้งแรก ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มการมองเห็นให้กับทีมจากเอเชียในเวทีระดับโลก
Jeffrey Liang, Head หัวหน้าฝ่าย BenQ Asia Pacific จาก ZOWIE ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนาน ได้ย้ำถึงการสนับสนุนของพวกเขา: "eXTREMESLAND มีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศ Esports ของเกม FPS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเหมือนเวทีแจ้งเกิดสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่และเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความภาคภูมิใจของภูมิภาค เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจนี้"
กำหนดการแข่งขัน
• ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ (รอบคัดเลือก สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย): 5 กันยายน 2025 11:00 น. เวลาไทย
• รอบคัดเลือกออนไลน์ (SG, MY, TH): 6 กันยายน 2568
• รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) : AIS Esports Arena, สามย่านมิตรทาวน์, กรุงเทพฯ
• รอบ Grand Finals: เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน (สถานที่อยู่ระหว่างการยืนยัน) 18–21 ธันวาคม 2568
ลิงก์ลงทะเบียน:
• สิงคโปร์: https://bit.ly/4mT8yq8
• มาเลเซีย: https://bit.ly/3HOIE8h
• ไทย: https://bit.ly/3UJ3nxh
ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ @eXTREMESLAND บน X และ Facebook
