VCT PACIFIC STAGE 2 FINALS พร้อมระเบิดศึกที่โตเกียว 30-31 ส.ค.นี้!

"VCT Pacific Stage 2 Finals" เตรียมเปิดฉากในญี่ปุ่น จัดเต็มทุกประสบการณ์เพื่อแฟน ๆ VALORANT พบกับโชว์สุดมันส์ กิจกรรมแน่น ๆ และบรรยากาศที่แฟนแปซิฟิกไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน วันที่ 30-31 สิงหาคมนี้
เวทีร้อนตั้งแต่เปิดงาน! โชว์สุดพิเศษจาก Yuki Chiba
รอบ Grand Finals วันที่ 31 สิงหาคม จะเปิดตัวด้วยการแสดงสดจากศิลปินผู้มากความสามารถ Yuki Chiba ที่จะร้องเพลง "Shinpai Muyou" แบบสด ๆ บนเวที ก่อนที่สองทีมสุดท้ายจะลงสนามห้ำหั่นกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ Pacific
สินค้าที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งจาก VALORANT และ VCT Pacific
ที่ LaLa arena TOKYO-BAY พบสินค้า Official ที่ขนมาให้แฟน ๆ ได้เลือกช้อปกันเฉพาะรอบ Finals เท่านั้น อาทิ เสื้อยืด เข็มกลัด กระเป๋าผ้า หมวกบักเก็ต ผ้าเช็ดตัว และยังมีสินค้า VALORANT สุดพิเศษให้สะสมอีกเพียบ ร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ LaLa arena และในอารีนารอง ไม่มีบัตรเข้างานก็ซื้อได้ แต่เฉพาะผู้มีบัตรเท่านั้นที่จะเข้าโซน LaLa arena ได้
นอกจากนี้ยังมี VALORANT × UNITED ARROWS Pop-up Store ที่ LaLaport TOKYO-BAY วันที่ 29–31 ส.ค. พบกับสินค้ารุ่นพิเศษและดีลเด็ดก่อนรอบ Finals
โชว์แมตช์ของอินฟลูเอ็นเซอร์ พร้อมโปรเก๋าระดับโลก
วันที่ 30 สิงหาคม เตรียมเปิดเวทีด้วยโชว์แมตช์สุดมันส์จากเหล่า Creator และผู้เล่นระดับโปร นำทีมโดย unny, CGRS, Xccurate, TenZ และ suzu ปะทะกับ SurugaMonkey, Jasper, xnfri, Pepper และ ZENNAKUKINN ผู้ชนะจากทัวร์ Devil Clutch Hi โดย Clutch Fi ในญี่ปุ่น นี่คือแมตช์ที่แฟน ๆ ห้ามพลาด
โซนถ่ายรูป & คอสเพลย์สุดปัง
เจอเอเจนท์คนโปรดได้ในชีวิตจริง พร้อมแวะถ่ายรูปกับบอลลูน Wingman และอีกหลายจุดให้โพสต์สวย ๆ ลงโซเชียล ติดแท็ก #VCTPTOKYO แล้วโชว์ให้โลกรู้ว่าใครของจริง
แกลเลอรีแฟนอาร์ตสุดเท่จาก APAC
งานนี้ไม่ใช่แค่ของโปร แต่ของคอมมูนิตี้ด้วย! พบกับแฟนอาร์ตจากแฟน ๆ ทั่วญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่จะถูกจัดแสดงแบบจัดเต็มในโซนพิเศษที่คุณห้ามพลาด
ของที่ระลึกฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน!
รับฟรีทันทีที่ทางเข้างานทั้ง สเปรย์ “Bust a Move” (ในเกม) พัดเชียร์ และแทททูสติกเกอร์
กิจกรรมจากพาร์ทเนอร์ที่จะทำให้ Finals มันส์ยิ่งกว่าเดิม
• Acer & Intel: ชม Predator Laptop รุ่นล่าสุดและหมุนลุ้นของรางวัลทุกวัน! พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ Predator Laptop (แจกวันละ 1 เครื่อง)
• Pulsar: ลองเล่นอุปกรณ์ที่โปรใช้บนเวทีจริง พร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษ
• Red Bull: ถ่ายภาพกับทีมในกรอบ VCT Pacific สุดเท่ และรับเครื่องดื่มฟรีให้พร้อมลุยกันไปเลย
• Yakult: พบสาว Yakult สุดน่ารัก ดื่ม Yakult คลาสสิกฟรี และถ่ายรูปกับขวด Yakult ขนาดยักษ์
• LaLaport TOKYO-BAY: ซื้อของที่ศูนย์การค้า แล้วลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจาก VALORANT ได้อีกด้วย
กำหนดการกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม
• เปิดพื้นที่ด้านหน้าสนามและอารีนารอง: 09:00 น.
• เปิดประตูเข้าสนามแข่ง: 11:00 น.
• โชว์แมตช์เริ่ม: 12:00 น.
• การแข่งขันเริ่ม: 13:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม
• เปิดประตูเข้าสนามแข่ง: 11:30 น.
• พิธีเปิด: 12:40 น.
• การแข่งขันเริ่ม: 13:00 น.
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ช่องทางซื้อบัตรและช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
อยากดูรอบ Finals แบบติดขอบสนาม สามารถซื้อบัตรได้ที่นี่ สำหรับแฟน ๆ ต่างประเทศ หรือรับชมทุกความเดือดของ VCT Pacific Stage 2 Finals ผ่านการถ่ายทอดสดได้ทาง:
• YouTube: VALORANTesportsTH
• Twitch: VALORANT TH
• SOOP: VALORANT_TH
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*