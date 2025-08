Lucy เตรียมร่วมสังเวียน "Guilty Gear -Strive-" พร้อมเล่น 21 ส.ค.นี้

Lucy สะกดทุกสายตาด้วยออร่าลึกลับและผมไล่เฉดสีพาสเทล แต่ทัศนคติเย็นชาของเธอทำให้คนส่วนใหญ่ต้องหลีกหนี ข้อมูลเกี่ยวกับเธอมีน้อย หมายความว่าตัวตนและอดีตของเธอแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก ในการต่อสู้ เธอใช้โมโนไวร์ ซึ่งเป็นอาวุธไซเบอร์เนติกส์คล้ายแส้ ที่สามารถยับยั้งและแม้กระทั่งแยกชิ้นส่วนศัตรูได้ ความคล่องแคล่วและทักษะการแฮ็กก็เป็นส่วนสำคัญในคลังแสงของเธอเช่นกันเธอเป็นเน็ตรันเนอร์ที่ประจำการอยู่ในไนท์ซิตี้ เมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นจากคำสัญญาที่เลื่อนลอยเรื่องชื่อเสียงและโชคลาภ ระหว่างการค้นหาข้อมูล เธอได้ดำดิ่งสู่โลกเน็ตด้วย "deep dive" ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงเครือข่ายที่แฮ็กเกอร์ผู้มีความสามารถเท่านั้นที่ใช้งานได้ จากนั้นก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้น...Lucy ตัวละคร DLC ตัวใหม่ล่าสุด จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป ผู้ที่เป็นเจ้าของ Guilty Gear -Strive- Season Pass 4 สามารถเล่นได้ทันทีประกอบด้วย- Queen Dizzy (วางจำหน่ายแล้ว)- Venom (วางจำหน่ายแล้ว)- Unika (วางจำหน่ายแล้ว)- Lucy (วางจำหน่าย 21 ส.ค.นี้)- DLC Additional Stage “In the Name of Peace” (วางจำหน่ายแล้ว)- DLC Additional Stage “New Dawn, A Future Unfolding” (วางจำหน่ายแล้ว)- สี #7 ถึง 12 สำหรับ Queen Dizzy, Venom และ Unika รวม 18 สี (6 สีต่อตัวละคร)- สีสำหรับทุกตัวละครจนถึง Unika รวม 31 สี (1 สีต่อตัวละคร)การปรับสมดุลการต่อสู้โดยรวมมีกำหนดอัปเดตในวันที่ 21 สิงหาคม นอกจากนี้ โหมดออนไลน์ยอดนิยมอย่าง "Ranked Match" ก็กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วRanked Match คือโหมดการต่อสู้เต็มรูปแบบที่ผู้เล่นจะต้องท้าทายคู่ต่อสู้ที่มีระดับเดียวกันเพื่อไปให้ถึงระดับสูงสุดของ Vanquisherในงาน EVO 2025 บริษัท Arc System Works ได้ประกาศพัฒนา Ver. 2.00 ซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่ตรงกับฤดูกาลที่ 5 การอัปเดตนี้มีแผนจะเปิดตัวในปี 2026 โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคตBandai Namco และ Arc System Works รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Guilty Gear -Strive- ภาคล่าสุดในซีรีส์ Guilty Gear มียอดผู้เล่นทะลุ 3.5 ล้านคนทั่วโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง จึงเผยภาพประกอบสุดพิเศษจาก Abe Daimon ศิลปิน 2D จากทีม Guilty Gear5 ปีหลังจากวางจำหน่าย Guilty Gear -Strive- จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ในปี 2026 รวมถึงตัวละครใหม่ด้วยทีมงานสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้เล่น"Guilty Gear -Strive-" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), และ Windows อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bandainamcoent.asia/sea หรือติดตามได้ทาง Facebook LINE และ YouTube